iOS 18.2 vous laissera enfin désinstaller l’App Store sur les iPhone, merci l’Europe

Apple vient de déployer la première version bêta d'iOS 18.2, apportant non seulement de nouvelles fonctionnalités d'Intelligence artificielle, mais aussi un changement majeur pour les utilisateurs européens.

Ça y est, Apple a enfin plié face aux nouvelles réglementations européennes. Avec iOS 18.2, les utilisateurs en Europe auront la possibilité de désinstaller complètement l'App Store et d'autres applications natives comme l'appareil photo, Safari, Messages et Photos.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA) européen, qui oblige les géants technologiques comme Apple et Google à permettre aux utilisateurs de supprimer les applications préinstallées et d'utiliser des alternatives tierces. Bref, d’être plus ouverts à la concurrence.

Apple devance Google sur les nouvelles mesures de l’Europe

Si Google autorise déjà la désactivation du Play Store sur Android, le processus de désinstallation complète reste nettement plus complexe. En effet, les utilisateurs Android doivent soit activer le débogage USB et utiliser des commandes ADB via un ordinateur, soit rooter leur appareil pour supprimer le Play Store. En comparaison, la solution d'Apple s'avère remarquablement plus simple et accessible.

Pour faciliter cette transition, Apple a intégré un nouveau hub dans les Paramètres, permettant aux utilisateurs de modifier facilement leurs applications par défaut pour la messagerie, les appels, les emails, le navigateur et même le clavier. La firme a également prévu un bouton de restauration dans les Paramètres pour ceux qui souhaiteraient réinstaller l'App Store après sa suppression.

Dans l'Union européenne, les utilisateurs pourront télécharger des magasins d’applications alternatifs pour remplacer l'App Store. Cette possibilité, annoncée par Apple dès août dernier, est un changement sans précédent dans l'écosystème iOS traditionnellement fermé. Il fallait auparavant jailbreaker son appareil pour pouvoir installer des applications en dehors de l’App Store.

La mise à jour iOS 18.2 apporte également d'autres nouveautés pour les utilisateurs du monde entier, notamment Image Playground, Genmoji, l'intégration de ChatGPT et la recherche visuelle pour les iPhone 16. Pour l'instant, la version bêta n'est disponible que sur les iPhone 15 Pro et les iPad équipés de puces M1 ou plus récentes. La version finale d'iOS 18.2 devrait être disponible pour le grand public en décembre

Google, de son côté, reste techniquement en conformité avec le DMA, qui exige simplement de “ne pas empêcher” la désinstallation des applications système, sans imposer de méthode spécifique. Il reste à voir si l'entreprise suivra l'exemple d'Apple en proposant une solution plus accessible.