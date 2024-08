Installez vite cette mise à jour de Chrome, elle corrige une dangereuse faille de sécurité

Comme souvent, la dernière mise à jour du navigateur Web Chrome comble plusieurs failles de sécurité. L'une d'elle était particulièrement vicieuse et activement exploitée par les pirates.



Nos navigateurs Web sont fréquemment mis à jour. Si certaines versions apportent des nouvelles fonctionnalités, la majorité intègre seulement des correctifs de sécurité. Ils ne sont pas à prendre à la légère pour autant. En tant qu'interface pour la navigation sur Internet, Chrome, Firefox, Opera et consorts sont régulièrement la cible des pirates. Le pire qui puisse arriver, c'est la découverte d'une faille dite “zero day”. Comprendre : pour laquelle il n'existe aucun correctif au moment où elle est repérée. Une aubaine pour les hackers, beaucoup moins pour les internautes.

La division de Microsoft travaillant sur la cybersécurité, le Threat Intelligence Center, a trouvé l'une de ces failles il y a peu. Elle concerne Chrome, et plus précisément le moteur JavaScript V8 du navigateur. Pour faire simple, disons qu'il permet d'exécuter du code JavaScript rapidement. L'exploitation de la brèche permet à quelqu'un de placer un malware sur l'ordinateur et d'en prendre le contrôle à distance. Cela peut même servir à faire planter le programme.

La dernière mise à jour de Chrome corrige une faille de sécurité critique, faites-la sans attendre

Il n'a heureusement pas fallu attendre longtemps avant que Google se saisisse du problème et déploie un patch. Il est inclus dans la version 128 de Chrome, que nous vous invitons à faire dès que possible. La mise à jour en profite pour combler 6 autres failles de sécurité présentant un risque élevé pour la sécurité des utilisateurs. D'autres jugées moins graves, mais néanmoins problématiques, ont également été corrigées, pour un total de 38 brèches désormais inexploitables.

À toutes fins utiles, rappelons comment mettre à jour le navigateur Chrome. Une fois ouvert :