Il va y avoir une centrale nucléaire sur la Lune et elle se construira toute seule

La Russie et la Chine ont signé un accord pour lancer la construction d'une centrale nucléaire autonome sur la Lune. Sa particularité est qu'elle sera construite sans présence humaine.

La Lune va accueillir beaucoup de monde dans les prochaines années. Alors que le satellite de la Terre est resté vierge de toute présence humaine pendant des décennies, les projets visant à renvoyer des astronautes sur sa surface se multiplient. Et ces derniers pourront assez longtemps. On sait que la NASA veut établir une colonie humaine sur la Lune d'ici 2040. Mais l'organisme américain n'est pas le seul qui a de l'ambition. La Russie et la Chine viennent de signer un accord concernant leur future Station de recherche lunaire internationale, ou IRLS.

Aboutissement d'une idée révélée il y a plus d'un an, le “mémorandum de coopération” entre les deux pays entérine le projet de “construction d'une centrale électrique lunaire“. Même si le mot n'est pas utilisé dans le communiqué, il s'agit bien d'une centrale nucléaire. Sans surprise, elle servira à alimenter la station de recherche dont l'achèvement est prévu pour 2036. L'édifice présente toutefois une particularité puisqu'il sera construit sans la présence d'humains.

La future centrale nucléaire de la Lune se construira sans intervention humaine

Lors d'une interview accordée au média TASS en 2024, Iouri Borissov, directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, affirmait que la construction de la centrale nucléaire lunaire se ferait de manière autonome. En revanche il n'a pas détaillé les moyens techniques qui seront mis en œuvre pour cela, se contentant de dire qu'ils étaient bientôt prêts. Nous n'en savons pas davantage aujourd'hui malgré l'officialisation de l'accord. On peut cependant imaginer un système d'impression 3D piloté à distance par exemple, en tout cas pour le gros œuvre.

Roscosmos a rappelé que “la station mènera des recherches spatiales fondamentales et testera la technologie pour les opérations à long terme sans équipage de l'ILRS, dans la perspective de la présence de l'être humain sur la Lune“. Actuellement, 17 pays participent à sa construction. La Chine se chargera des fondations lors de sa mission Chang'e-8 en 2028. À cette occasion, les taïkonautes (astronautes chinois) poseront le pied sur la Lune pour la première fois.