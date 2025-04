Il n’a pas d’écran, il faut remonter les vitres à la main, mais il roule : voici le pick-up électrique pour ceux qui ne veulent pas casser la tirelire

Un nouveau constructeur américain fait sensation avec un véhicule électrique totalement à contre-courant. Aucun écran, des options en kit, mais un prix imbattable. Cette approche minimaliste pourrait séduire un nouveau public.

Les véhicules électriques deviennent de plus en plus sophistiqués, avec des écrans XXL, des logiciels embarqués et des équipements toujours plus complexes. Cette évolution a un coût : les prix moyens ne cessent d’augmenter, et les modèles vraiment abordables se font rares. Pourtant, certains utilisateurs recherchent des alternatives plus simples, robustes et sans technologies superflues, en particulier pour des usages pratiques et quotidiens.

Slate Auto, une toute jeune entreprise américaine soutenue par Jeff Bezos, propose une réponse inattendue avec le Slate Truck. Ce pick-up 100 % électrique affiche un prix de départ d’environ 18 700 € avec les aides fédérales américaines, mais son tarif grimpe à près de 25 700 € sans subvention. À ce tarif, pas d’écran intégré ni de vitres électriques : tout est pensé pour la simplicité. Le constructeur mise sur un équipement basique, mais sur un véhicule personnalisable grâce à des kits à assembler soi-même, comme un module SUV cinq places ou un toit ouvert.

Le Slate Truck promet 240 km d’autonomie dès 18 700 € avec son équipement minimaliste

Le Slate Truck sera proposé avec deux batteries : 57,2 kWh pour 240 km d’autonomie et 84,3 kWh pour atteindre 386 km. Il se recharge à 80 % en 30 minutes et intègre les fonctions de sécurité essentielles, dont le freinage d’urgence automatique, l’alerte de collision frontale et jusqu’à huit airbags. Construit sur une base unique, il propose une carrosserie personnalisable via des films adhésifs, et non des peintures. À bord, pas d’infodivertissement : l’utilisateur branche son smartphone ou une tablette via un port USB.

Les roues en acier, les manivelles pour les vitres et les commandes physiques pour la ventilation rappellent les véhicules d’antan. La Dacia Spring et la Renault Twingo E-Tech de 2020 sont proposées à des tarifs similaires, mais restent bien plus petites et limitées en usage, là où le Slate Truck vise plus large avec un format utilitaire transformable. Pour l’instant, aucune arrivée en Europe n’est prévue. Mais ce concept dépouillé pourrait inspirer d’autres marques à revenir à des véhicules plus simples, plus accessibles et mieux adaptés aux besoins essentiels.