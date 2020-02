Ikea utilise Google Maps pour offrir des réductions selon le temps de trajet des clients

Ikea profite de l’ouverture de son dernier magasin à Dubaï pour lancer une nouvelle campagne baptisée « By with your time ». L’enseigne utilise les données de Google Maps pour proposer des bons d’achat à ses clients sur la base de leur temps de trajet pour se rendre dans un magasin Ikea.

Pour les personnes n’habitant pas en banlieue, se rendre dans un magasin Ikea relève du parcours du combattant. Les clients sont souvent contraints de faire de longs trajets en voiture pour atteindre les zones situées en périphérie des centres-villes où sont généralement implantés les points de vente de l’enseigne. À l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle boutique à Dubaï, Ikea a lancé une opération plutôt séduisante.

« Achetez avec votre temps » chez Ikea

Le principe de la nouvelle compagne baptisée « By with your time » est simple. En s’appuyant sur les données de Google Maps, Ikea permet aux clients de convertir la durée de leurs trajets en bons d’achat, de quoi donner du peps à ceux qui hésitent souvent à prendre la route. Le montant offert tient compte du revenu moyen de la population.

Une heure de trajet à Dubaï correspond ainsi à un bon d’achat de 105 dirhams, ce qui équivaut à environ 26 euros. Afin de rendre l’offre plus parlante pour ses clients, l’entreprise estime le temps de route nécessaire pour s’offrir « gratuitement » ses produits phares. Il faut par exemple 49 minutes de route pour récupérer une table basse LACK.

Un voyage d’une heure et 55 minutes est nécessaire pour prétendre à une bibliothèque Billy sans débourser le moindre centime. Enfin, un petit déplacement de cinq minutes suffit pour avoir droit à un hot-dog végétarien de chez Ikea. Pour valider leur bon d’achat, les clients sont tenus de présenter leur smartphone à la caisse.

Le caissier vérifiera alors les informations depuis le menu Vos Trajets de Google Maps qui retrace l’historique de vos parcours. Pour l’heure, cette offre n’est proposée qu’à Dubaï. On ne sait pas encore si le programme sera déployé dans d’autres pays.

Source : Enadget