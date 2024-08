HyperOS 1.5, la grosse mise à jour de Xiaomi est arrivée, voici pourquoi vous ne devez pas la manquer

Xiaomi lance HyperOS 1.5, une mise à jour qui concerne plus de 100 smartphones et prépare les appareils à l'arrivée d'HyperOS 2.0. Cette future version promet des avancées en matière de sécurité, d'efficacité énergétique et d'options de personnalisation.

Xiaomi continue d'améliorer ses appareils avec le déploiement d'HyperOS 1.5, une mise à jour majeure qui concerne une liste impressionnante de plus de 100 modèles de smartphones. Cette version intermédiaire joue un rôle clé en les préparant à recevoir HyperOS 2.0, attendue pour ses fonctionnalités avancées et sa capacité à optimiser les performances. Ce type de mise à niveau transitoire est une stratégie courante chez ce fabricant pour faciliter les grands changements à venir.

HyperOS 1.5 se concentre principalement sur l'amélioration des performances et de la réactivité des smartphones. Concrètement, les utilisateurs verront des applications qui s'ouvrent plus rapidement et une gestion plus efficace de la mémoire, ce qui rendra l'utilisation quotidienne de leur appareil plus fluide. Une nouveauté notable est l'option de personnalisation de l'écran de verrouillage, qui permet de modifier son style d'un simple appui long.

HyperOS 1.5 optimise les performances des smartphones, des modèles récents aux plus anciens

Le déploiement d'HyperOS 1.5 a commencé en Chine et s'étendra progressivement à d'autres régions. Les premiers appareils à en bénéficier incluent des modèles récents comme le Xiaomi 14, le Redmi K70, et le POCO F5, ainsi que des modèles plus anciens comme le Xiaomi 11T et le Redmi Note 11. Pour vérifier si votre appareil est éligible à la mise à jour, il suffit de vous rendre dans les “Paramètres” de votre téléphone, puis dans “Mise à jour logicielle“.

Pour préparer votre smartphone à cette mise à jour, assurez-vous de libérer de l'espace de stockage et de sauvegarder vos données importantes. HyperOS 1.5 n'est pas seulement une étape préparatoire pour HyperOS 2.0, mais apporte également des améliorations immédiates qui rendront votre téléphone plus réactif et agréable à utiliser au quotidien. Si votre appareil figure parmi les modèles compatibles, il est recommandé d'effectuer la mise à jour dès que possible pour bénéficier de ces optimisations.