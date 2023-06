Huawei veut concurrencer ChatGPT en dévoilant une IA encore plus performante dès le 7 juillet

Si Huawei n’est plus un acteur mondial majeur dans le domaine des smartphones et de la téléphonie, l’entreprise n’a pas abandonné pour autant le développement d’autres technologies. Elle est en passe de faire une grosse annonce dans le domaine de l’IA.

Selon le site IT Home, Huawei va présenter un grand modèle de langage dénommé Pangu-Σ. L’application qui en tirera parti, dénommée Pangu Chat par les journalistes, proposera peu ou prou les mêmes services que ChatGPT, la référence actuelle en matière d’Intelligence artificielle grand public. À en croire les sources proches du dossier, l’IA sera tout d’abord mise à la disposition des utilisateurs professionnels et institutionnels chinois, mais on peut tout de même supposer que le chatbot sera tôt ou tard accessible aux internautes lambda.

Pangu Chat, tout comme GPT-4, est une IA multimodale qui comprend à la fois le texte et les images. Cela lui permettra de répondre aux questions les plus pointues ou de décrypter et comprendre une image, par exemple, pour vous en faire un résumé. La comparaison entre les deux technologies ne s’arrête pas là, car dans la course aux paramètres, le géant chinois affirme surpasser le LLM d’OpenAI : quand ChatGPT ne compte « que » mille milliards de paramètres, la compagnie asiatique se targue d’en avoir assigné 1085 milliards à son chatbot.

Huawei a créé son propre chatbot pour battre ChatGPT sur son terrain

Pangu Chat devrait être présenté lors de la conférence des développeurs de Huawei, et sera d’abord testé en interne par les ingénieurs de la compagnie. L’apparition de ce nouveau LLM destiné à concurrencer l’omniprésent ChatGPT ne doit rien au hasard, la compagnie ayant commencé à le développer dès novembre 2020. La technologie est, semble-t-il, arrivée à maturité, car selon IT Home toujours, le niveau en termes de dialogues du grand modèle PanGu-Σ devrait être proche de celui de GPT-3.5.

Parallèlement à Pangu-Σ, Huawei a notamment créé Pangu CV, le plus large modèle de vision automatique au monde, avec 3 milliards de paramètres ou encore plusieurs modules de traitement automatique des langues, ainsi que des calculateurs scientifiques. Ces nouvelles technologies propulseront ce chatbot « made in China » et devraient assurer son adoption auprès des industriels de l'Empire du milieu.