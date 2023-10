Votre smartphone permet aux pirates de vous suivre à la trace à cause d’une faille de sécurité

D’après des chercheurs canadiens, une faille de sécurité inhérente au fonctionnement des réseaux de télécommunications mobiles permettrait aux pirates de vous suivre à la trace.

Le Citizen Lab de l’université de Toronto a publié un article qui tire un constat alarmant pour tous les utilisateurs de smartphones : malgré les progrès technologiques accomplis en matière de télécommunications, les données de géolocalisation des utilisateurs sont très faciles à récolter pour les acteurs malveillants, et cette situation ne semble pas près de changer.

C’est un fait établi ; les données contenues dans nos smartphones et récoltées par les opérateurs de réseaux de communications dévoilent nos habitudes, comportements, mais aussi des informations plus intimes telles que notre identité, les gens que nous fréquentons, ce que nous achetons ou encore l’historique de nos déplacements. Selon les professeurs Miller et Parsons, les technologies de communications mobiles, de l’antique 2G à la 5G en plein essor, exposent de nombreuses failles techniques qui permettent à des acteurs malveillants d’obtenir sans quasiment aucun effort les coordonnées de géolocalisation de leurs cibles.

Une faille dans l’infrastructure des réseaux mobiles permet aux pirates de suivre votre smartphone

À en croire les chercheurs, « c’est lorsque les personnes voyagent à l’étranger qu’elles sont les plus vulnérables à la géolocalisation par réseau ». C’est au moment où les utilisateurs de smartphones passent la frontière et où leur opérateur téléphonique « passe le relais » à un opérateur local que les acteurs malveillants peuvent profiter d’une faille de sécurité dans le système de signalisation (SS7), qui leur permet d’obtenir la localisation d’un appareil.

D’après Citizen Lab, « ce système est utilisé par plus de 750 réseaux mobiles dans 195 pays dans le monde ». De nombreux ressortissants de pays africains, mais aussi des Saoudiens et des Européens sont victimes d'espionnage à l'heure qu'il est. À en croire les scientifiques, alors que les failles de sécurité permettant ce type d’espionnage seraient théoriquement faciles à combler, mais les entreprises et les opérateurs de télécoms semblent pourtant peu pressés d’appliquer les mesures adéquates.