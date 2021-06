HarmonyOS : PUBG, Call of Duty et d’autres jeux célèbres sont désormais compatibles

Plusieurs déclinaisons mobiles de jeux célèbres comme PUBG ou Call of Duty sont désormais compatibles avec HarmonyOS, le système d'exploitation développé par Huawei. Le code est quasi-identique mais les premiers testeurs rapportent que l'expérience utilisateur est de meilleure facture sur le nouvel OS.

Huawei continue de développer son alternative à Android, HarmonyOS. Le système d'exploitation ressemble pour l'heure à une sorte de fork du projet Android open source (AOSP) avec une suite d'applications système différente des autres smartphones Android. Adieu Google Play Store, Google Photos, Google Maps, Gmail, Google Duo et consorts… Bonjour App Gallery et Petal Maps !

Bien sûr Huawei a encore des efforts à faire pour mettre sa suite d'applications (Huawei Mobile Services) au niveau de celle de Google. Mais les choses avancent. Le magasin d'applications en particulier était le parent pauvre de ce nouveau système d'exploitation. On y trouve jusqu'à aujourd'hui une avalanche d'applications chinoises, et de nombreuses applications populaires comme Facebook manquent encore à l'appel.

HarmonyOS : les jeux vidéo seraient plus agréables sur le nouveau système d'exploitation

Du coup, on ne s'attendait pas à ce que les studios se dépêchent d'adapter les jeux mobiles les plus populaires sur la plateforme. Et pourtant, c'est bien ce qui semble en train de se passer. App Gallery se dote ainsi d'une section spéciale pour les jeux vidéo mobiles. Et on y trouve déjà une sélection de jeux très populaires. Par exemple, Peace Elite qui est la version chinoise de PUBG Mobile, toujours un temps d'avance sur les mises à jour.

Mais aussi des jeux comme Call of Duty ou encore Glory of the King. Et les perfs dans tout ça ? Apparemment les retours sont plutôt positifs. Les temps de chargement sont décrits comme “plus rapides”, l'exécution est “plus fluide” et la qualité générale des graphisme est meilleure. Des points qu'il faudra à l'évidence vérifier de manière indépendante. Mais il y a un retour encore plus intéressant.

Apparemment, l'interface serait mieux pensée pour alterner entre les jeux et d'autres tâches ou applications. Un exemple cité par nos confrères de Huawei Central est l'affichage d'applications sous forme de fenêtres flottantes. Il est possible ainsi de discuter sur WeChat sans interrompre votre partie de PUBG Mobile. Huawei donne en tout cas l'impression de mettre le paquet sur les jeux vidéo au détriment d'autres applications occidentales.

Reste encore à démontrer que cette stratégie est la bonne. A en croire Huawei Central, de nombreux développeurs ont annoncé que leur(s) jeu(x) étai(en)t déjà compatible(s) avec les smartphones sous HarmonyOS. La perspective que le système soit utilisé par d'autres grands constructeurs de smartphones comme Xiaomi devrait stimuler à terme l'attrait de l'écosystème pour les développeurs.

