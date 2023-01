Harley-Davidson annonce que 100% de ses motos seront électriques à l’avenir

Jochen Zeitz, PDG de Harley-Davidson, a confirmé sa volonté d’emmener son entreprise vers le tout électrique dans les années à venir. La transition ne se fera cependant pas aussi rapidement que pour le marché de l’automobile, a-t-il ajouté.

En 2019, Harley-Davidson a fait partie des premiers constructeurs motos traditionnels à s’intéresser à l’électrique, en lançant notamment sa sous-marque LiveWire et, par la même occasion, le premier modèle de celle-ci : la LiveWire One. Aujourd’hui, son PDG Jochen Zeitz a confirmé que l’entreprise va poursuivre dans cette direction. Dans une interview accordée au média Dezeen, ce dernier a affirmé que le projet de l’entreprise est, à terme, de passer au tout électrique.

« À un moment donné, Harley-Davidson sera entièrement électrique », admet-il, avant de tempérer : « Mais c’est une transition à long terme qui doit se faire. Ce n’est pas quelque chose que l’on fait du jour au lendemain ». Jochen Zeitz reconnaît ainsi la nécessité du marché à évoluer et à vivre avec son temps, comme, le rappelle-t-il, l’ont fait ses prédécesseurs avant lui. Malgré tout, cette transition ne se fera pas en un claquement de doigts, prévient-il.

Harley-Davidson annonce sa transition vers le tout électrique

« C’est évidemment quelque chose que nous devons faire aussi en tant que marque », poursuit le PDG en citant les innovations apportées par les fondateurs de l’entreprise. « Ce que nous faisons, c’est célébrer notre passé, tout en faisant évoluer la marque. C’est une évolution naturelle qui devait se produire. » Il faut dire que tous les acteurs de l’industrie sentent le vent changer de direction, alors que l’Union européenne s’apprête à bannir les moteurs thermiques d’ici 2035.

Aussi, Harley-Davidson travaille actuellement au développement de sa marque LiveWire et prépare d’ores et déjà l’arrivée de la LiveWire S2 Del Mar sur le marché. Sans parler de ses projets annexes, tels le Serial 1, son vélo électrique premium présenté en 2020. Reste désormais à voir ce que le constructeur nous réserve pour le futur, et quelle forme prendra cette transition sans précédent dans l’industrie de la moto.

Source : Dezeen