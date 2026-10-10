GTA 6 sur Switch 2 : Nintendo renvoie la balle à Rockstar, et ça change tout

Un portage de GTA 6 sur Switch 2 n’est pas impossible. C’est en tout cas ce que laisse entendre le patron de Nintendo of America, qui renvoie la balle dans le camp de Rockstar Games et Take-Two.

GTA 6
Crédits : Rockstar Games

À peine plus d’un mois avant la sortie du jeu le plus attendu de la décennie, les rumeurs vont bon train. Le sixième volet de la saga Grand Theft Auto de Rockstar fait l’objet d’innombrables fuites, pour le plus grand malheur du développeur. Plus tôt cette semaine, une vidéo de gameplay a ainsi fuité, montrant les deux protagonistes principaux, Jason et Lucia, complètement nus. D’ailleurs, l’un des leakers de GTA 6 est dans le viseur de Rockstar, et il va avoir du mal à se cacher.

Protagonistes, cartes, véhicules, armes et même météo : on sait presque déjà tout de Grand Theft Auto 6. Mais en ce qui concerne les différents portages, les choses sont nettement plus sombres. Tout d’abord, a-t-on besoin de le rappeler, GTA 6 débarquera tout d’abord sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

GTA 6 sur Switch 2 : la balle est dans le camp de Rockstar et Take-Two

Et, comme d’habitude, les PCistes vont devoir se montrer particulièrement patients. En effet, le patron de Take-Two a évoqué le sujet, sans pour autant donner de date de sortie. En revanche, on sait déjà que la version PC du jeu en monde ouvert sortira en retard.

En ce qui concerne les consoles portables, en revanche, les choses semblent se préciser. Un leaker affirme par exemple qu’une sortie sur la Switch 2 de Nintendo serait bel et bien possible. Toutefois, l’éditeur du jeu, Take-Two, reste silencieux à ce sujet.

Mais ce n’est pas le cas du patron de Nintendo of America, Devon Pritchard, qui a récemment accordé une longue interview au magazine Variety. Et, lorsque le journaliste lui demande si un portage de GTA 6 sur Switch 2 est prévu, le responsable botte en touche : celui-ci renvoie la décision dans le camp du développeur et de l’éditeur du futur titre AAA, Rockstar Games et Take-Two. « C’est une question qui devra être discutée avec Take-Two et Rockstar, mais je n’ai rien à annoncer de mon côté pour le moment », se contente-t-il de répliquer.

GTA 6 sortira le 11 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.


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