GTA 6 : une vidéo de gameplay de 25 minutes a fuité, Jason et Lucia apparaissent complètement nus

Cyberleek se montrait discret depuis quelques semaines, le voilà de retour avec une vidéo de gameplay de GTA 6 d’une durée de 25 minutes dans son escarcelle. Apparemment, il sera possible de dénuder entièrement les deux personnages jouables, Jason et Lucia.

Radio GTA 6
Crédit : Rockstar Games

Pendant des semaines, CyberLeek a fait trembler Rockstar et sa maison-mère Take Two en multipliant les fuites sur GTA 6. L’individu (ou groupe d’individus) a prouvé qu’il avait en sa possession une version jouable du titre et s’amuse à publier des vidéos de gameplay du titre pour faire la promotion de cryptomonnaies douteuses. Après une période d’absence, il dégaine de nouveau avec une vidéo de 25 minutes dans laquelle il montre qu’on peut jouer Jason et Lucia nus tout au long de l’aventure.

Kotaku a eu accès à cette vidéo et en décrit le contenu. Attention, quelques spoilers pourraient se glisser dans les prochaines lignes. On commence par une cinématique dans laquelle Jason et Lucia se rendent dans une boutique, se changent, puis participent à une course de motocross dans le cadre d’une mission scénarisée. Ensuite, on peut voir Jason assis sur sa moto, nu comme un ver.

GTA 6 : Jason et Lucia dans leur plus simple appareil ?

La vidéo continue avec Jason, toujours sans vêtements, dans diverses situations : en train de discuter dans un café en bord de mer, parlant de courses automobiles, travaillant sur un moteur de voiture, puis conduisant en inhalant du protoxyde d’azote. A la fin de la vidéo, Lucia apparaît de nouveau, portant un simple string et vue de dos, alors qu’elle escalade une structure. CyberLeek avait pris l’habitude de demander à être payé en cryptomonnaie pour poursuivre ses fuites, il semble ici clair qu’il incite les joueurs à le rémunérer pour qu’il en dévoile plus sur l’anatomie du personnage féminin.

Il semble en tout cas qu’on pourra choisir de retirer leurs vêtements à Jason et Lucia, et qu’ils apparaitront alors nus aussi bien lors des séquences de jeu que lors des cinématiques. Il reste toutefois possible que Rockstar retire cette fonction d’ici à la sortie (GTA 6 est disponible le 19 novembre), surtout que le leaker dispose a priori d’une build assez ancienne. Il a aussi pu modifier les fichiers du jeu pour tromper son monde.


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