GTA 6 : les fuites pourraient bientôt devenir hors de contrôle, Rockstar prendrait un très gros risque

La sortie de GTA 6 approchant, la question de la distribution de copies auprès de la presse comment à se poser. Pour le moment, Rockstar se montre très silencieux sur le sujet. Mais il se pourrait que le studio décide finalement de prendre un sacré risque.

GTA 6

Dans un mois et quelques jours, ce qui est sans doute l’attente la plus longue de l’histoire pour certains prendra enfin fin.  Le 19 novembre prochain, GTA 6 sera disponible en magasin et sur les stores en ligne. Mais pour de nombreux joueurs, la surprise a déjà été plus ou moins gâché. Le jeu a fait l’objet de tellement de fuites que l’on sait déjà, a priori, à quoi il ressemblera.

Ce n’est pourtant pas faute de la part de Rockstar d’avoir essayé de limiter les dégâts. Mais les récents exploits de Cyberleek, hackeur qui s’est procuré une build récente du jeu et qui en a publié de nombreux extraits de gameplay au cours des dernières semaines, a mis les nerfs du studio à rude épreuve. Et ses soucis ne sont pas encore terminés, car arrive désormais la question des copies de test envoyées à la presse.

Sur le même sujet — GTA 6 : les versions physiques ne seraient finalement pas vides, mais ce n’est pas ce que vous croyez

Rockstar pourrait risquer de grosses fuites pour faire tester son jeu

S’il ne fait aucun doute que GTA 6 se vendra par palettes pendant des années, Rockstar compte bien faire tester son jeu malgré tout. La chose a d’ailleurs fait l’objet de nombreux débats ces derniers mois. Au cours du printemps, il se murmurait que le studio prévoyait d’enfermer les journalistes dans un lieu inconnu pendant plusieurs heures pour qu’il puisse mettre la main sur le titre. Mais ce dernier ayant apparemment une durée de vie de 80 heures, l’idée ne semble pas très viable.

D’après Insider Gaming, Rockstar aurait plutôt décidé d’envoyer une copie de GTA 6 trois semaines avant sa sortie, soit d’ici la fin du mois d’octobre. L’information a été corroborée par le renommé leaker NateTheHate. La date de levée d’embargo n’a pas encore été communiqué, mais il est possible que les tests soient publiés quelques jours avant la sortie du jeu. Avec, entre temps, des risques de fuites multipliés à l’infini.


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