Sony refuse les jeux physiques ? Ce leaker menace de lâcher GTA 6 sur Internet

Si l’on en croit les déclarations d’un célèbre leaker, Sony va devoir répondre de ses actes. Celui-ci exige que l’entreprise nippone fasse machine arrière en ce qui concerne la fin des éditions physiques, faute de quoi GTA 6 sera mis en ligne.

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

En juillet dernier, le fabricant de la PlayStation lâchait une véritable bombe dans l’industrie vidéoludique. Et pour cause : Sony a annoncé la fin des supports physiques pour l’ensemble de ses jeux PS5, et ce, à compter de 2028. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pilule n’est pas passée pour de nombreux joueurs. Ceux-ci craignent, entre autres, de perdre la propriété de leurs jeux. Pour rappel, cette même Sony a récemment retiré des centaines de films achetés sur le PlayStation Store pour des raisons de droits, certains utilisateurs ayant donc payé pour rien.

Internet a donc très mal réagi face aux propos de l’éditeur nippon. D’ailleurs, celui-ci a été visé par une plainte, qui pointe du doigt certaines incohérences dans son discours. Et si les chiffres de Capcom semblent donner raison à Sony, cela n’empêche pas de nombreux gamers de continuer à critiquer cette décision.

GTA 6 : le leaker va-t-il réussir à faire plier Sony ?

Et c’est notamment le cas du célèbre leaker Cyberleek. Celui-ci vient de poser un ultimatum qui a le mérite d’être clair. Sony doit revenir sur sa décision et proposer des éditions physiques pour le sixième volet de la saga Grand Theft Auto.

En cas de refus, le leaker menace de mettre en ligne une version piratée de GTA 6, qui pourra ensuite être partagée sur de nombreuses plateformes. Par ailleurs, l’intéressé pose une autre condition : une capitalisation boursière de 30 millions de dollars pour une cryptomonnaie de type meme coin, rien que ça.

Quoi qu’il en soit, d’autres leakers n’attendent pas un retour en arrière de la part de Sony pour partager leurs découvertes. Plus tôt cette semaine, près de 25 minutes de gameplay de GTA 6 ont fuité, montrant les deux personnages principaux totalement nus. Il est toutefois important de rappeler que ce type d’action est illégal. D’ailleurs, l’un des leakers de GTA 6 est dans le viseur de Rockstar, et il aura du mal à se cacher

La sortie de GTA 6 est fixée au 19 novembre 2026.


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