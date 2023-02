Grosse promo sur un casque Technics à réduction de bruit pour la Saint Valentin !

Rendez-vous aujourd'hui chez la Fnac pour profiter d'une offre de Saint Valentin irrésistible : le casque Technics à réduction de bruit avec une remise de -100€ ! On vous explique tout ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Profitez de cette journée dédiée aux amoureux pour faire le plein de bonnes affaires ! Chez la Fnac par exemple, vous pouvez bénéficier de nombreuses promos pendant seulement 24h. Parmi elles, on a trouvé un casque à réduction de bruit à prix cassé !

En vous rendant dans la journée chez la Fnac, vous pouvez en effet profiter du casque Technics à réduction de bruit EAH-A800E-K avec une remise de 100€. D'habitude à 349,99€, il est disponible pour 269,99€ chez la Fnac et l'enseigne propose une remise supplémentaire de -20€ pour tout ajout du produit à votre panier. In fine, il est ainsi disponible pour seulement pour 249,99€.

En prime, la Fnac propose 2 cadeaux exceptionnels :

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille.

10€ offerts tous les 50€ d'achat grâce au code “CUPIDON”, soit 40€ crédités sur votre carte Fnac+.

La réduction de bruit et un son au top avec le casque Technics EAH-A800E-K

Avec ce casque, vous profitez de prestations dignes des plus grands. Il propose notamment la réduction de bruit hybride et vous permet donc d'écouter tous vos contenus audio dans une immersion au top. Comment fait-il ? Grâce à plusieurs microphones, il capte les bruits qui vous entourent et les annule via des hauts parleurs afin de vous permettre de n'entendre que votre contenu audio.

Clairement à la pointe de la technologie, il propose également un son d'exception avec des hauts parleurs de 40mm à diaphragme “Free Edge” et une belle chambre de contrôle acoustique. Il offre aussi des commandes par capteur tactile sur chacun des écouteurs afin de vous permettre de changer de chanson, de répondre à un appel ou d'activer la réduction de bruit en seulement un clic sur l'un de vos écouteurs.

On félicite également son autonomie pouvant aller jusqu'à 50h en une seule charge et ses 10h d'écoute possibles après seulement 15 minutes de charge.