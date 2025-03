Grosse chute de prix sur l’iPhone 14 Pro : il est deux fois moins cher, vite !

Vous souhaitez vous faire plaisir avec un bon iPhone mais vous attendez une bonne affaire pour craquer ? Ce bon plan est fait pour vous. L’excellent iPhone 14 Pro est actuellement à prix sacrifié en reconditionné sur CertiDeal. Avec le code WEEKEND à renseigner dans le panier, vous pouvez l’avoir à 571,99 € seulement !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

CertiDeal est un site de référence pour les smartphones reconditionnés en France. En proposant des modèles testés qui sont vendus avec une garantie de 24 mois, le revendeur a su se faire une place de choix chez les amateurs de bons plans.

Vous cherchez un iPhone récent mais pas trop cher ? L’ iPhone 14 Pro est proposé à partir de 581,99 € dans sa version Noir Sidéral avec un espace de stockage de 128 Go. Et bonne nouvelle, avec le code WEEKEND à saisir dans le panier, vous obtenez 10 € de réduction supplémentaire, ce qui vous permet d’avoir le smartphone à 571,99 € seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle qui était affiché à 1329 € à sa sortie. C’est une offre à ne pas manquer !

CertiDeal casse le prix de l’iPhone 14 Pro !

Pour des raisons écologiques ou économiques, le reconditionné convainc de plus en plus d’utilisateurs. Certideal fait partie des sites incontournables pour acheter vos produits high-tech à prix cassé.

Vous cherchez un iPhone en bon état, à la fois puissant et pas cher ? L’iPhone 14 Pro est le modèle qu’il vous faut. Ce smartphone haut de gamme est doté de la puissante puce Apple A16 Bionic et embarque un sublime écran d'un écran OLED LTPO de 6,1 pouces. La dalle profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et d’un taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz.

Grâce à sa luminosité maximale de 2000 nits en extérieur, vous pourrez continuer à voir parfaitement les contenus sur votre écran, même en plein soleil. Enfin, côté photo, l’iPhone 14 Pro n’est pas en reste. Il dispose d’un triple capteur arrière. On retrouve ainsi un capteur principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP. Vous pourrez filmer en 8K à 24 FPS.