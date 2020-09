Grand Theft Auto 3 : un développeur adapte l’emblématique jeu sur Nintendo Switch

Un développeur a porté sur Nintendo Switch l’emblématique Grand Theft Auto 3, sorti en 2001 sur Xbox et PlayStation 2. Adapté de la version PC, ce GTA 3 nécessite l’usage d’une console modifiée, permettant l’installation de Homebrew. Le résultat est propre, malgré la présence de quelques bugs aux niveaux graphique et audio.

La série Grand Theft Auto (aka GTA pour les intimes) se fait rare sur les consoles de Nintendo. Outre l’excellent Chinatown Wars sur DS et quelques adaptations (beaucoup) moins intéressantes sur GameBoy et GBA, vous n’y trouverez pas les grands opus de la saga, comme le fameux GTA 5, deuxième titre le plus vendu de l’histoire du jeu vidéo, derrière Minecraft. Il faut dire que les thèmes abordés ne sont pas dans la ligne éditoriale de Nintendo, même si la firme japonaise souhaite élargir sa clientèle à un public plus adulte. Cela fait donc plus de dix ans qu’un GTA n’a pas été lancé sur une console de Nintendo, alors qu’il doit évidemment y avoir quelques fans de la licence parmi les propriétaires de la Switch.

Pour pallier cette absence, il faut souvent se tourner vers la scène underground du jeu vidéo, celle que les éditeurs de jeu et les fabricants de consoles regardent d’un mauvais œil. Et pourtant, grâce à elle, les joueurs Switch peuvent (re)découvrir un grand classique de la série GTA. Il s’agit de Grand Theft Auto 3, sorti en 2001 sur PlayStation 2 (et par la suite sur Xbox et PC). Un développeur a réussi à porter sur Switch la version PC du jeu. Cela s’appelle « re3-nx ». Ou Reverse Engineered GTA 3 for Nintendo Switch. Attention, contrairement à ce que vous pourrez lire sur certains sites, il ne s’agit pas d’émulation, mais d’adaptation.

Une adaptation réservée aux Switch modifiées

L’auteur de ce « homebrew » est parti d’un autre projet accessible sur Github appelé Reverse Engineered GTA 3 dont l’objectif est de remplacer certains fichiers de la version PC de GTA 3 afin que le jeu reste compatible avec les futures versions de Windows grâce à des ressources « open source », comme OpenGL. C’est en exploitant la même technique que la version Switch a été créé. Retrouvez en fin de cet article le lien pour accéder à toutes les ressources.

Bien sûr, pour en profiter, il vous faut une Switch modifiée, laquelle est capable d’installer des « homebrew ». La procédure est assez simple : télécharger l’archive, la décompresser sur une carte SD, brancher la carte SD, lancer l’application d’installation des homebrews sur la Switch et installer « re3-nx » pour que GTA 3 apparaisse dans la liste des jeux installés sur la console. Si vous avez une Switch modifiée, vous devez connaître cette procédure par coeur. Et pour les autres, sachez que la modification d’une Switch coûte de l'argent et n’est évidemment pas sans risque.

Une expérience très fluide malgré quelques bugs

Le résultat est extrêmement convaincant : le jeu tourne à 30 images par seconde, ce qui est suffisant pour assurer une bonne fluidité à l’ensemble. Il y a bien évidemment quelques bugs et imperfections. Vous noterez notamment celle où le jeu affiche une image dédoublée. La cause est la double nature de la Switch : console portable et console de salon. L’image s’affiche en 720p dans le premier cas et en 1080p dans le second. Il faut donc forcer le passage en 1080p pour éliminer le problème quand l’image se dédouble quand la Switch est branchée à son dock.

Même si elle se fait par la petite porte, l’arrivée de GTA 3 sur Switch est une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui n’ont jamais eu l’occasion de découvrir ce jeu qui est l’un 10 titres les mieux notés de tous les temps. Malgré les critiques à propos de son scénario (pas vraiment moral) et de la mise en scène (vous regagnez des points de vie en payant des prostituées, par exemple), GTA 3 est un épisode fondateur.

Il introduit de nombreux concepts de gameplay qui seront repris dans tous les épisodes suivants. Et il définit un genre qui est aujourd’hui très populaire : les jeux d’action-aventure en monde ouvert, dans lesquels vous retrouvez Prototype, Assassin’s Creed, Mafia, Just Cause, Saints Row ou encore Watch Dogs.

Source : site officiel du projet