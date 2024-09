Google vous force désormais à passer par le Play Store pour télécharger vos applications

Google renforce sa lutte contre l’installation d’applications provenant de sources externes. Une nouvelle fonctionnalité permet désormais de bloquer plus facilement les versions non officielles. Les utilisateurs seront contraints de passer par le Play Store pour obtenir ces applis.

Depuis plusieurs années, Google met en place des mesures pour restreindre l’installation d’applications provenant de sources externes. Le sideloading, qui permet d’en installer sans passer par le Play Store, est souvent utilisé par les personnes qui cherchent à contourner la boutique officielle. Mais cette pratique comporte des risques, et la société souhaite mieux contrôler les applis pour garantir la sécurité de ses utilisateurs et protéger les développeurs.

Récemment, Google a ajouté un nouvel outil pour rendre encore plus difficile l’installation d’applications hors de son Play Store. Désormais, les développeurs peuvent facilement en vérifier l'origine et bloquer son accès si l'appli n'a pas été obtenue via la boutique officielle. Ce mécanisme vient s'ajouter aux efforts de l’entreprise pour limiter les installations tierces, comme l’introduction du format Android App Bundle, qui a déjà complexifié le partage d’apps hors de son store.

Le Google Play Store empêche désormais l’utilisation d’applications non officielles

La nouvelle API de Google, appelée Play Integrity, permet aux développeurs de s’assurer que leurs applications sont téléchargées depuis le Play Store. Par exemple, si une personne tente de lancer un programme installé via un site tiers, celle-ci pourra immédiatement vérifier son origine. Elle détecte si l’appli a été modifiée ou installée sur un appareil non certifié. Dans ce cas, cette dernière affichera un message invitant l'utilisateur à la télécharger officiellement via la boutique officielle. Si une installation externe est identifiée, un message de « remédiation » s’affiche, demandant à l’utilisateur de télécharger la version légitime via Google Play pour continuer à l'utiliser.

Ce renforcement des contrôles vise à offrir plus de sécurité aux utilisateurs et à protéger les développeurs contre la piraterie ou les versions modifiées de leurs applications. Les applications installées hors du Play Store peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas recevoir de mises à jour. En bloquant les installations non officielles, les développeurs s'assurent que leurs logiciels sont utilisés dans un environnement sécurisé, avec des fonctionnalités complètes et sans risque de failles.

Source : Android Authority