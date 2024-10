Google voudrait créer une IA capable de contrôler votre PC à votre place

Google travaillerait actuellement sur un agent d'intelligence artificielle révolutionnaire, baptisé “Project Jarvis”, probablement une référence à l’IA de Tony Stark chez Marvel. Elle serait capable de prendre le contrôle de votre navigateur web et, potentiellement, de l'intégralité de votre ordinateur.

Selon Reuters, Google aurait comme projet ambitieux de développer une IA capable d’utiliser une IA à votre place. Elle devrait être dévoilée en même temps que la prochaine version de Gemini, le modèle de langage avancé de Google. L'objectif serait de simplifier radicalement l'interaction des utilisateurs avec leur ordinateur en automatisant de nombreuses tâches quotidiennes.

Cette innovation permettrait aux utilisateurs de déléguer à l'IA des tâches comme la recherche en ligne, le remplissage de formulaires, ou encore la réservation de vols, le tout sans nécessiter de connaissances techniques particulières. Plus besoin de développer des APIs ou d'utiliser des enregistrements d'écran : une simple commande textuelle suffira pour que l'agent exécute les tâches demandées.

Plusieurs entreprises veulent lancer des agents capables de contrôler votre ordinateur

Google n'est pas seul sur ce créneau innovant. OpenAI développe également son propre “Computer-Using Agent” (CUA), tandis qu'Anthropic explore des fonctionnalités similaires avec Sonnet 3.5. Ces entreprises visent toutes à créer des agents capables d'interagir de manière autonome avec les interfaces utilisateur standard.

Le Project Jarvis ne se limiterait pas au navigateur web. Selon les informations disponibles, Google et Anthropic envisagent d'étendre les capacités de leurs agents au contrôle complet de l'ordinateur. Imaginez pouvoir simplement demander à l'IA d'ouvrir et d'organiser vos applications de travail sur votre écran.

Cependant, ces avancées soulèvent comme toujours d'importantes questions de confidentialité et de sécurité. Les navigateurs web contenant souvent des données sensibles comme des emails, des documents professionnels et des informations bancaires. Google devra mettre en place des garde-fous solides pour protéger les informations privées des utilisateurs.

D'après The Information, le Project Jarvis pourrait être présenté dès décembre. L'agent fonctionnerait en capturant et en interprétant des captures d'écran fréquentes pour comprendre le contexte et exécuter les actions appropriées. Avec un telle technologie, Google pourrait intégrer l'IA Gemini dans l'ensemble de son écosystème, comme récemment observé avec Google Meet et Photos.