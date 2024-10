Google veut vous inciter à dépenser plus avec son IA

Après Gmail, Drive ou Docs, Google continue d'intégrer son IA Gemini à ses différents services. Cette fois-ci, c'est au tour de Google Shopping d'accueillir l'intelligence artificielle du constructeur. Pour dépenser vite et mieux ?

Depuis le lancement officiel de son IA Gemini, Google fait en sorte d'intégrer son assistant intelligent dans l'ensemble de ses services et applications. Depuis juin 2024, Gemini a par exemple fait son apparition dans Google Docs, Sheets, Slides et Drive pour aider les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes. Depuis peu, on peut aussi faire appel aux capacités de Gemini sur Gmail pour gérer ses boites de réception.

Bien déterminée à rester sur cette lancée, la firme de Mountain View vient d'annoncer l'arrivée de Gemini dans un autre service, à savoir Google Shopping. Avec l'intégration de son IA, le constructeur entend “transformer le processus d'achats en ligne”.

Google Shopping se met à l'IA

Pour ce faire, Google a associé les 45 milliards de listes de produits recensées sur Shopping avec les modèles de Gemini. Désormais, le “nouveau” Google Shopping utilise l'IA pour afficher intelligemment les produits les pertinents. Par exemple, lorsque vous effectuerez une recherche, l'IA génèrera un bref résumé des principaux points à retenir avant de faire votre achat.

Sur son blog officiel, Google prend pour exemple l'achat d'un manteau pour passer l'hiver à Seattle, une région bien connue pour ses précipitations régulières. Voici le résumé pré-achat fourni par Gemini : “Lors du choix de votre manteau d'hiver pour Seattle, choisissez en premier lieu des manteaux waterproof ou doté d'une bonne résistance contre l'eau pour rester au sec lors des pluies fréquentes”, écrit l'IA.

Ensuite, l'IA se charge d'afficher pour vous différentes catégories de produits susceptibles de correspondre à vos attentes (manteaux longs, manteaux 3 en 1, manteaux en matériaux synthétiques, vous avez compris l'idée).

Des flux personnalisés pour mieux vous séduire

Par ailleurs, Google affirme qu'il proposera davantage de produits correspondants à vos intérêts et vos préférences avec un flux Shopping entièrement personnalisé, qui comprendra notamment des produits actuellement en promotion. Si la chose n'est pas précisée, on imagine que Google s'appuiera ici sur votre historique de recherche et de navigation. Il sera possible de désactiver ces suggestions personnalisées dans l'onglet Préférences d'achats.

Pour l'instant, cette nouvelle version dopée à l'IA de Shopping est en cours de déploiement aux Etats-Unis uniquement. Google n'a pas donné d'informations concernant son arrivée éventuelle sur d'autres marchés, dont la France.