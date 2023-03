Google recycle Stadia en serveurs pour les jeux comme Fortnite

Google compte bien se faire une place dans le domaine du jeu vidéo dans le Cloud. La stratégie de la compagnie s'adresse désormais aux éditeurs de jeux en tant que service.

La plateforme de streaming de jeux vidéo dans le cloud de Google, Stadia,a fermé ses portes en janvier 2023. Malgré cela, la firme de Mountain View compte bien s’imposer comme un acteur majeur de l’industrie du jeu vidéo dans le Cloud. De l’avis de certains observateurs, l’échec de Stadia est dû à son mauvais modèle commercial. Selon un des responsables de la compagnie, Google a toujours sa place dans le nuage, dans le Jeu vidéo en tant que service plus précisément.

Dans un entretien accordé à Axios, Jack Buser précise le raisonnement des dirigeants de Google Cloud : « au moment de décider de l’avenir de Stadia, nous avons réalisé que nous sommes meilleurs lorsque nous aidons d’autres personnes à construire ce genre de jeux vidéo en tant que service, et pas lorsque nous les construisons nous-mêmes ». Le message est clair : Google se place en partenaire des compagnies qui souhaitent proposer ce type de jeux, qui peuvent rapporter gros en cas de succès.

Google propose son infrastructure aux éditeurs de jeux en tant que services

Les jeux vidéo en tant que service sont conçus pour que les abonnés jouent à un titre le plus longtemps possible. Cela passe par la création de nouveau contenu et des mises à jour constantes. L’un des précurseurs de ce genre de jeu est World of Warcraft, mais celui qui remporte le plus de succès actuellement est Fortnite d’Epic Games.

Google Cloud for Games, ses services dédiés au jeu vidéo, prend en charge tout l’aspect technique du streaming, tandis que les éditeurs de jeu souhaitant proposer des jeux vidéo en tant que service n’ont qu’à se soucier d’ajouter du contenu à leurs titres. Pour être lucratif, un jeu dans le Cloud doit pouvoir servir plusieurs millions de joueurs simultanément sans coupure de service ou autre problème technique. Un domaine dans lequel Google a déjà fait ses preuves, à travers l’infrastructure de Stadia.

Source : Tech Powerup