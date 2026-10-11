Google Traduction va faire disparaître ces mots agaçants grâce à l’IA, voici comment

La célèbre application Google Traduction pourrait s’enrichir d’une nouvelle fonctionnalité d’IA plus que bienvenue. Celle-ci permettrait de fluidifier les traductions en supprimant certaines hésitations.

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, Google Traduction est sans conteste l’outil de traduction le plus populaire du marché. Et il ne faut pas oublier que, comme toute bonne entreprise de la tech, Google mise largement sur l’intelligence artificielle. La firme de Mountain View vient d’ailleurs de dévoiler Gemini Agent, qui permet à l’IA de devenir un véritable assistant personnel.

Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps pour que le géant de la tech enrichisse son application avec de l’intelligence artificielle. L’année dernière, Google ajoutait des fonctionnalités d’IA dans Traduction. Et ce ne fut visiblement qu’un début. Google Traduction a été lancé en 2006. En d’autres termes, le célèbre outil de traduction fête ses vingt ans cette année. Google profite donc de l’occasion pour améliorer toujours plus son application avec… toujours plus d’IA.

Google Traduction : fini les hésitations, l’IA fait le ménage à votre place

En avril dernier, par exemple, Google Traduction s’offrait enfin cet outil extrêmement demandé pour ses 20 ans. Quelques mois plus tard, deux nouvelles fonctionnalités d’IA permettant de personnaliser la pratique des langues venaient s’ajouter au tableau. Et ce n’est pas fini.

En effet, certaines lignes de code repérées dans la dernière version Android de l’application sont particulièrement intrigantes. Une potentielle future fonctionnalité d’IA s’attaquerait ainsi aux hésitations pendant la retranscription des traductions. Ainsi, certains mots parasites pourraient être purement et simplement supprimés, de manière à fluidifier les traductions.

En d’autres termes, les « euh », les « ah » et autres « mh » ne seraient pas retranscrits par Google Traduction. Seules les informations principales seraient traduites, pour le plus grand bonheur de l’interlocuteur. Cette fonctionnalité d’IA, baptisée « Smart Assist », fonctionnerait ainsi comme un filtre intelligent.

Toutefois, Android Authority rapporte que Smart Assist ne serait qu’optionnel. Les utilisateurs pourraient ainsi choisir entre le mode de traduction classique et son équivalent optimisé par l’intelligence artificielle. Il est par ailleurs important de noter que Google n’a pas officiellement annoncé cette potentielle mise à jour. Quoi qu’il en soit, Android 17 arrive sur les Samsung Galaxy S25 en Europe, avec une fonction qui garde vos proches au centre de la vidéo.