Google dévoile Gemini Agent : l’IA devient vraiment un assistant personnel

Avec Gemini Agent, Google veut vraiment qu’on considère l’IA comme un assistant ou un secrétaire personnel.

Lors de la conférence Gemini at Work 2026, Google a multiplié les annonces concernant son IA. L’une des plus importantes concerne Gemini Agent, décrit comme “un agent unique et universel pour le travail qui répond à vos questions, gère votre travail intellectuel, crée vos images et médias, et écrit et exécute du code”.

Le principe est simple : un seul agent, une seule API, aucune instruction à donner. L’utilisateur définit des objectifs à Gemini Agent, qui se débrouille ensuite avec les outils à disposition pour les accomplir, sans nous interrompre ou nous demander des précisions ou plus de contexte. “Vous déléguez un résultat et retrouvez un travail terminé”, résume Google.

Gemini Agent : l’IA qui pourrait tout changer pour les professionnels

Pour cela, l’agent est bien sûr connecté à vos flux de travail personnels, à vos systèmes d’information et à vos processus d’entreprise. Il en tire toutes les information nécessaires pour qu’il puisse agir correctement. Assistant personnel, secrétaire ou membre d’équipe (avec sa propre adresse e-mail et son espace de stockage dédié), Gemini Agent est capable de répondre à des questions lors de conversations de groupe et de travailler de manière autonome.

Gemini Agent est accessible depuis n’importe quel support (Web, iOS, Android,Windows, Mac, Google Workspace, Microsoft 365, Slack…). Il peut également être intégré à des applications et interfaces tierces. Lui-même est un agent sans interface utilisateur dédiée, contrairement à ce qu’on connait avec les chatbots. Il est hébergé dans le cloud et conserve un ensemble unique de données, de contexte et de personnalisation. Des tâches qui durent des heures ou des jours continuent de s’exécuter même après l’arrêt de l’ordinateur. Il s’agit d’une alternative plus facile à prendre en main que les configurations basées sur Claude et GPT à installer soi-même.

L’agent peut même créer des sous-agents temporaires dédiés à des tâches spécifiques et possédant chacun leur propre identité pour gérer des missions complexes. Ceux-ci coordonnent leurs flux de travail et communiquent constamment, comme dans une vraie équipe (fonctionnelle). Et comme un nouveau collaborateur dans une entreprise, l’IA apprend de ses collègues et des outils utilisés au quotidien.