Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en novembre 2021

Google a dévoilé la liste des jeux disponibles gratuitement pour les abonnés à l’offre Pro sur son service de cloud gaming Stadia. Parmi eux, on retrouve de célèbres titres comme Saint Row IV ou encore DIRT 5.

Dès aujourd’hui, les joueurs qui possèdent un abonnement Google Stadia Pro peuvent réclamer gratuitement 4 jeux sur la plateforme de cloud gaming. Après avoir offert d’excellents jeux comme Mafia III Definitive Edition, Hello Engineer ou encore Control Ultimate Edition au mois d’octobre, Google permet à ses abonnés de redécouvrir un jeu mythique : Saint Row IV.

Saint Row IV est le premier jeu offert pour le mois de novembre. Sorti en 2013, il s’agit d’un GTA-like en monde ouvert avec des éléments de tir à la troisième personne dans lequel le joueur pourra explorer la ville fictive de Steelport tout en luttant contre une invasion extra-terrestre. Pour cela, vous aurez accès à des armes pour le moins originales, et même à des superpouvoirs.

Les abonnés Stadia Pro ont droit au récent jeu de rallye DIRT 5

Le deuxième jeu offert n’est autre que DIRT 5, qui est sorti sur les consoles next-gen l’année dernière. Il ne s’agit pas d’une simulation très poussée de rallye puisqu’il y a un côté arcade très présent, mais Dirt 5 propose tout de même des environnements et des conditions météorologiques qui influent sur la maniabilité et la direction de votre voiture.

Les deux derniers jeux offerts du mois de novembre sont Hundred Days – Winemaking Simulator ainsi que Kemono Heroes. Le premier vous plonge dans l’univers de la vinification, vous êtes à la tête d’un vignoble et le but est de développer votre exploitation. Le deuxième est un jeu de plateformes dans la catégorie run and gun, qui propose un univers médiéval japonais avec des animaux.

En plus des ces 4 nouveaux jeux gratuits du mois de novembre, Stadia permet désormais à tous ses utilisateurs de tester gratuitement des jeux pendant 30 minutes, qu’ils soient abonnés Pro ou non. Le premier à faire partie de ce programme d’essai n’est autre qu’Hello Engineer, et d’autres titres seront bientôt proposés.