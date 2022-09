Google revoit son application Téléphone pour la rendre plus pratique à une main

Google a repensé son application Téléphone sur Android. Elle dispose désormais d’une nouvelle interface qui la rend beaucoup plus pratique à une main. Pour le moment, elle n’est disponible qu’en bêta, mais devrait être déployée pour le grand public très bientôt.

L’application Téléphone de Google va bientôt avoir le droit à un petit lifting bienvenue. La version actuelle est certes un modèle de clarté, mais la firme de Mountain View veut encore mieux faire. L’objectif est ici de la rendre beaucoup plus pratique à une main.

Cette nouvelle version, la 90.0.475844574, n’est encore réservée qu’aux bêta testeurs. Si tout se passe bien, elle devrait être déployée pour le grand public dans les prochaines semaines, voire les prochains jours.

La nouvelle application Téléphone se veut plus pratique

Lors que vous êtes en appel, vous avez actuellement deux rangées d’icônes, pour un total de six. Une deuxième page est disponible pour les fonctionnalités les moins utilisées. Lorsque le pavé numérique s’affiche, il masque la moitié de l’interface.

La nouvelle version tente de corriger certains aspects. Désormais, nous n’avons qu’une seule ligne composée de quatre icônes : clavier, muet, haut parleur et plus. Si l’utilisateur en veut plus, la fenêtre s’élargit sur sa partie supérieure. Même chose pour le clavier, qui ne prend plus la place de certaines icônes. Tout peut être affiché sur l’écran en cas de besoin.

Mais le plus gros changement réside dans l’emplacement des boutons. Comme nous pouvons le voir sur le visuel, ils sont placés au bas de l’écran. Cela change tout, étant donné qu’ils sont accessibles extrêmement facilement avec le pouce. L’interface est donc utilisable à une main. Détail qui tue, il est possible de changer l’ordre des boutons. Ainsi, les gauchers ne seront pas pénalisés. Une excellente nouvelle.

A l’heure où les téléphones deviennent de plus en plus grands, il était difficile d’utiliser sereinement cette application à une main, ce qui est pourtant la base. Cette refonte de l’interface est donc bienvenue. oogle améliore ses applications Android natives par petites touches au fil des mois, mais il est rare que nous ayons une refonte totale de l’interface, surtout sur un logiciel si important.

Source : Android Police