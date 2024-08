Google Pixel 9 Pro XL : cumulez 460 € de remise sur la plus grande nouveauté smartphone de Google

Google lance le Pixel 9 Pro XL, le plus avancé de ses nouveaux smartphones haut de gamme. Ce modèle dopé à l’intelligence artificielle promet de transformer l’expérience utilisateur sur tous les plans. Laissez-vous séduire par ce smartphone avec une réduction pouvant atteindre 460 €.



Google vient de présenter sa nouvelle Série Pixel 9 incluant pas moins de quatre nouveaux smartphones pour la rentrée. Le Pixel 9 standard succède ainsi au Pixel 8 de l’année dernière. Et comme on pouvait s’y attendre, il est accompagné d’un Pixel 9 Pro.

La surprise de cette année, c’est l’arrivée du Google Pixel 9 Pro XL. C’est le plus grand et le plus abouti des trois smartphones. Google a par ailleurs dévoilé le Pixel 9 Pro Fold, un modèle destiné au segment des smartphones pliables.

Avec Gemini, le Pixel 9 Pro XL offre une toute nouvelle expérience utilisateur

Gemini est la nouvelle IA de Google qui offre de toutes nouvelles possibilités dans notre façon d’utiliser les smartphones au quotidien. Gemini est disponible en avant-première sur la Série Pixel 9 en tant qu’IA intégrée.

En plus des compétences traditionnelles de l’Assistant Google, Gemini a pour vocation de stimuler votre imagination d’augmenter votre productivité au quotidien. Il suffit d'appuyer de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt pour commencer à écrire, planifier, apprendre et plus encore.

Gemini peut également récupérer les détails d'une invitation dans Gmail ou vous suggérer les meilleurs restaurants à proximité. Avec une simple photo de l’intérieur de votre frigo, cette IA peut aussi vous suggérer des recettes en fonction des ingrédients identifiés, etc.

Google Pixel 9 Pro XL : des photos encore plus incroyables grâce à l’IA

Chaque année, Google repousse un peu plus loin les limites de la qualité photo. C’est encore l’un des principaux arguments du nouveau Pixel 9 Pro XL qui dispose de trois capteurs performants à l’arrière. Mais c’est surtout le traitement logiciel boosté à l’IA qui fait des prouesses, tant au niveau de la qualité des prises que des retouches.

Sur le papier, le Pixel 9 Pro XL dispose de trois capteurs à l’arrière. On a un module grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle 48 MP ainsi qu’un puissant téléobjectif de 48 MP. Grâce à son zoom optique 5x et au zoom numérique 30x, les photos et vidéos lointaines sont encore plus détaillées et riches en couleurs, même dans l’obscurité.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le Pixel 9 Pro XL propose de nombreuses options de retouche.

Avec la fameuse fonctionnalité Meilleure prise, vous pouvez créer des photos de groupe qui plairont à tout le monde en combinant des clichés similaires. Laissez-la trouver la meilleure expression pour chaque sujet ou faites votre propre choix.

Avec la nouvelle fonctionnalité M'ajouter, tout le monde est sur la photo. Prenez une première photo de groupe, puis changez de photographe. Le Pixel 9 Pro XL fusionne les deux images, comme par magie.

Plusieurs autres fonctionnalités sont également disponibles, comme la gomme magique qui permet de supprimer les éléments indésirables d’une photo . La nouvelle édition de Retouche Magique peut maintenant recadrer automatiquement votre photo pour suggérer le meilleur cadrage, et même élargir l'image pour inclure plus d'éléments dans le champ.

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 9 Pro XL ?

Sur le plan esthétique, le Pixel 9 Pro XL bénéficie de quelques modifications par rapport au Pixel 8 Pro. À l’arrière, le bloc abritant les capteurs photo a été raccourci. Ces derniers se logent désormais dans un module ovale qui ne traverse qu’une partie de la largeur du smartphone.

De plus, les tranches du Pixel 9 Pro XL sont désormais plates, contrairement aux anciens modèles qui présentent plus de reliefs sur les bords.

Sous le capot, le Pixel 9 Pro XL intègre la nouvelle puce Tensor G4 plus performante. Elle contient 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Le smartphone dispose de l’écran le plus grand de la nouvelle série.

C’est une dalle OLED (LTPO) de 6,8 pouces (1 344 x 2 992 pixels) avec un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 et 120 Hz. Avec une luminosité maximale de 3000 nits, c’est le plus lumineux des smartphones Google à ce jour.

La batterie du Pixel 9 Pro XL est d’une capacité de 5060 mAh et elle est compatible avec une charge rapide filaire de 37W et sans fil de 23W. Google propose un chargeur rapide de 45W pour le smartphone, vendu séparément.

Google Pixel 9 Pro XL : jusqu’à 460 € de réduction chez Boulanger

Boulanger propose une offre de lancement qui fait baisser le prix du Pixel 9 Pro XL jusqu’à 460 €. Cette remise s’obtient en cumulant deux offres.

Premièrement, l’enseigne vous permet de profiter de 2x plus de stockage pour le même prix. En d’autres termes, le Pixel 9 Pro XL de 256 Go est au même prix que la version de 128 Go, ce qui correspond à une réduction de 100 €. Pareil pour la version de 512 Go qui s’affiche au même prix que celle de 256 Go, soit à 1299 € au lieu de 1429 € (-130 €). Enfin, le Pixel 9 Pro XL de 1 To est au prix de la version de 512 Go, soit à 1429 € au lieu de 1489 €, ce qui correspond à une réduction de 260 €.

Deuxièmement, à cela s’ajoute un bonus de reprise de 200 € si vous avez un ancien appareil à échanger.

Ce bonus s’applique sous la forme d’une réduction immédiate au panier. Et c’est sans compter la valeur de rachat de votre appareil.

Et comme si cela ne suffisait pas, Boulanger offre aussi 50% de réduction sur la protection d'écran sur mesure du Pixel 9 Pro XL.

