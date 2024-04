Google Phone va vous aider à identifier les numéros inconnus, mais on n’y croit pas trop

Dans sa dernière build en bêta, Google Phone s’est doté d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Lookup. Lorsqu’un numéro inconnu vous appelle, il suffit d’appuyer sur ce bouton pour identifier votre correspondant. En théorie. Dans la pratique, pas certain que cette fonction soit très utile.

De nos jours, il n’est malheureusement pas rare de recevoir plusieurs appels quotidiennement provenant de numéros inconnus. Bien souvent, il s’agit de démarchage auxquels vous ne souhaitez pas répondre. Mais la méfiance est désormais telle qu’il arrive de ne pas répondre aux numéros qui souhaitent vraiment vous joindre pour une affaire importante. Un problème que Google souhaite régler avec son application téléphone.

Non content de permettre aux utilisateurs de Pixel de ne plus répondre par eux-mêmes aux appels, la firme souhaite désormais leur éviter de passer à côté d’un appel important. Pour cela, elle a ajouté une fonctionnalité baptisée Lookup dans la dernière build de Google Phone, actuellement disponible en bêta. Le principe est simple : lorsque quelqu’un vous appelle, Lookup permet de lancer rapidement une recherche sur Google pour tenter de retrouver la personne derrière le numéro.

Sur le même sujet — Google Pixel : la dernière mise à jour filtre encore mieux les appels, ne perdez plus votre temps à répondre

Google Phone veut retrouver rapidement le numéro qui vous appelle

Et c’est là tout le problème. En principe, la fonctionnalité semble plutôt pratique, puisqu’elle évite à l’utilisateur de copier puis coller le numéro avant de scroller parmi les résultats de Google. Mais dans la pratique, cette technique s’est maintes fois avérée infructueuse. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise, il faut que celle-ci ait son numéro écrit quelque part sur Internet, ce qui n’est pas garanti. Lorsqu’il s’agit d’un particulier, c’est peine perdue : son numéro se trouve probablement sur un annuaire inversé payant.

Autrement dit, si le nom de la personne ou de l’entreprise qui vous appelle n’apparaît pas clairement sur Google, cette fonctionnalité ne vous servira à rien. Or, force est de constater que ce cas de figure est de loin le plus fréquent. Malgré tout, si vous souhaitez tester par vous-même la fonctionnalité, il vous faudra installer la dernière bêta de Google sur votre smartphone en tapant 45 531 185 et 45 428 163 dans l’application. Il vous faudra nécessairement un smartphone Android rooté.

Source : Android Police