Google peut désormais traduire vos mots en image, directement dans la barre de recherche

Google rend la création d’images générées par l’IA encore plus facile en mettant la fonctionnalité à la disposition des internautes directement dans la barre de recherche.

Dans la course à qui propose les meilleurs services basés sur l’Intelligence Artificielle, Google rattrape peu à peu son retard sur Microsoft. Alors que la firme de Redmond permet de créer des images générées par l’IA dans la barre latérale Conversation Bing depuis le printemps dernier, le géant de la recherche en ligne lui embraye le pas, et propose désormais cette fonctionnalité.

Google annonce sur son site : « vous recherchez parfois une image bien précise, mais vous ne trouvez pas exactement ce que vous avez en tête. Ou peut-être avez-vous une idée que vous avez besoin d’aider à visualiser. C’est pourquoi, à partir d’aujourd’hui, nous introduisons la possibilité de créer des images avec Search Generative Experience », un outil alimenté par l’IA. Le principe vous est probablement familier si vous utilisez déjà Bing Image Creator dans Edge.

Google propose la génération d’images par l’IA directement dans la barre de recherche

Si vous souhaitez, par exemple, créer une image de capybara avec une toque de chef, vous n’avez qu’à écrire votre demande directement dans la barre de recherche de Google. Après quelques instants, le moteur de recherche vous proposera, tout comme son équivalent dans Edge propulsé par Dall-E d'OpenAI, quatre images différentes. « À partir de là, vous pouvez modifier la description pour ajouter encore plus de détails et donner vie à votre vision ». Google est conscient que la génération d’images par l’IA est une technologie polémique qui peut favoriser la propagation de fake news et être utilisée à des fins malveillantes.

C’est pourquoi la compagnie a mis en place quelques garde-fous. Elle impose des limitations et « bloque la création d’images allant à l’encontre de la politique d’utilisation de l’IA générative […] Chaque image générée par le Search Generative Experience comportera des métadonnées et un filigrane qui indiqueront qu’elle a été créée par l’IA ». Notons que pour bénéficier de ce nouvel outil, il faut être majeur, et s’être inscrit sur la liste d’attente de Search Labs. Par ailleurs, la génération d’images ne fonctionne pour l’instant qu’avec des descriptions textuelles en anglais, et aux États-Unis.