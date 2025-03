Google permet enfin d’utiliser Gemini sans compte, mais avec certaines limites

Jusqu’ici, il était obligatoire de se connecter avec un compte Google pour utiliser l’IA Gemini. Désormais, il est possible d’y accéder sans inscription. Toutefois, certaines fonctionnalités restent réservées aux utilisateurs connectés.

Les intelligences artificielles comme Gemini et ChatGPT 40 mini sont de plus en plus utilisées pour répondre à des questions, générer du texte ou encore aider à organiser des tâches. Mais jusqu’à présent, Google imposait une contrainte pour la sienne : il fallait obligatoirement un compte pour accéder à son assistant IA. Cela limitait son usage, notamment pour ceux qui souhaitaient simplement le tester avant de l’adopter.

Depuis aujourd’hui, il est enfin possible d’utiliser Gemini sans se connecter à un compte Google. En accédant au site gemini.google.com via la navigation privée ou un navigateur sans connexion active, l’utilisateur est directement redirigé vers l’interface de discussion. Il peut poser des questions et recevoir des réponses instantanées. L’appli propose également quelques suggestions comme « Aide-moi à planifier », « Donne-moi des conseils pour étudier » ou encore « Rédige un essai sur l’histoire des échecs ».

L’IA Gemini fonctionne sans connexion avec un modèle limité

Les utilisateurs non connectés interagissent avec Gemini 2.0 Flash, une version rapide et optimisée pour des échanges instantanés. Ce modèle est conçu pour répondre efficacement aux questions générales et aux demandes courantes comme la rédaction d’un résumé, la traduction de textes ou la génération d’idées. En revanche, l’accès aux modèles plus avancés comme Deep Research, qui offre des analyses plus détaillées, ou Personnalisation, qui adapte les réponses aux préférences de l’utilisateur, nécessite toujours une connexion.

D’autres fonctionnalités restent également inaccessibles aux utilisateurs non connectés. Par exemple, il est impossible d’accéder à l’historique des conversations, ce qui signifie qu’à chaque nouvelle session, Gemini ne se souvient plus des échanges précédents. De plus, le téléversement de fichiers n’est pas disponible, empêchant l’analyse de documents ou d’images.

Sur Android, l’application Gemini impose toujours une connexion pour fonctionner, ce qui limite cette nouvelle ouverture au seul accès via un navigateur. Google cherche donc à offrir une première utilisation sans inscription, tout en gardant un accès complet réservé aux utilisateurs identifiés.