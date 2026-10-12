Google officialise le Fitbit Edge : le juste milieu entre le Fitbit Air et la Pixel Watch 5

Après quelques semaines de fuites et de rumeurs, Google lève enfin le voile sur son nouveau bracelet connecté avec écran : le Fitbit Edge. Spécifications, prix et disponibilité : on vous présente l’appareil qui se veut être le parfait compromis entre le Fitbit Air et la Pixel Watch.

Fitbit Edge Google 1
Crédits : Google

La gamme de produits connectés estampillée Fitbit de Google n’était pas au complet : après avoir lancé fin mai le Fitbit Air, son bracelet sans écran conçu pour vous faire oublier que vous le portez, le géant de Mountain View officialise aujourd’hui le Fitbit Edge.

Le créneau de ce bracelet inédit, cette fois-ci avec écran ? Être justement le compromis idéal entre le bracelet et la montre – comprendre entre le Fitbit Air et la Pixel Watch 5. Concrètement, Google entend proposer une expérience plus haut de gamme que celle offerte par le Fitbit Air à ceux qui rechignent à porter une Pixel Watch à longueur de temps.

Lire aussi – Grâce au Fitbit Air, les utilisateurs transforment leur montre analogique en montre connectée

Un accessoire pensé pour être le bracelet connecté de toutes les situations

Le Fitbit Edge vient prendre la relève du dernier bracelet connecté avec écran de Google, le Fitbit Charge 6, sorti en 2023. Le nouveau-venu embarque un écran OLED hybride, le plus grand et lumineux à ce jour, tandis que sa forme a été pensée pour s’ajuster à la courbure naturelle du poignet.

Le Fitbit Edge est proposé dans les mêmes coloris que le Pixel 11 Pro et la Pixel Watch 5, à savoir : Rose Pêche, Olive, Brume et Noir Volcanique. Côté durabilité, il est certifié IP68 et dispose d’une batterie remplaçable.

On retrouve la possibilité de changer de bracelet afin de pouvoir porter le Fitbit Air à toutes les occasions : pour le sport, au quotidien ou même en soirée grâce à la version en chaîne qui le transforme en véritable bijou.

Fitbit Edge

Le style n’est plus une excuse : c’est évidemment un moyen pour Google d’augmenter son chiffre d’affaires (et d’éviter le problème de taille rencontré par le Fitbit Air), mais cela permet également à l’utilisateur d’obtenir les rapports les plus précis possible grâce aux données récoltées sans discontinuité.

Lire aussi – Google améliore enfin le Fitbit Air, les choses vont changer

Entre le suivi de la santé et le sport, pourquoi choisir ? Le Fitbit Edge fait les deux

Et justement, en parlant de données : le Fitbit Edge a été conçu pour vous offrir un suivi avancé de votre santé et de votre activité physique. L’appareil peut même vous conseiller sur les choses à mettre en place pour les améliorer. Grâce à ses capteurs, vous pouvez suivre vos cycles menstruels, votre ECG, votre SpO2, votre température cutanée ou encore votre sommeil.

L’IA s’invite également au sein du Fitbit Edge, notamment dans la reconnaissance des exercices : elle s’appuie sur votre contexte personnel pour détecter de quel sport il s’agit parmi plus de 100 activités. Par ailleurs, le Fitbit Edge prend en charge un guidage en temps réel. Le Fitbit Edge dispose d’un altimètre et d’un GPS intégré, ce qui offre un suivi GPS 40 % plus précis que sur la Fitbit Charge 6.

Et puisque le Fitbit Edge est compatible avec le Google Health Guardian, il est aussi possible de suivre les tendances de la résistance à l’insuline et de la pression artérielle. Le Fitbit Edge dispose également du score d’aptitude quotidienne (Daily Readiness Score) et du Google Health Coach.

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Crédits : Google

Prix et disponibilité du Fitbit Edge, ce juste milieu entre le Fitbit Air et la Pixel Watch

Le Fitbit Edge propose un contrôle tactile : il vous suffit de balayer l’écran pour accéder à l’essentiel de ses fonctions. Par exemple, swiper permet d’accéder à l’heure, aux minuteurs et alarmes, au GPS, aux contrôles des médias en cours de lecture, à la météo ou encore aux notifications – bien qu’il ne soit pas possible d’y répondre, l’appareil étant dépourvu de NFC. C’est pour cette raison que le Fitbit Edge n’intègre pas Google Pay non plus.

Côté batterie, Google promet qu’une recharge de cinq minutes permet de récupérer jusqu’à un jour d’autonomie – le Fitbit Edge pouvant tenir jusqu’à une semaine sur une seule recharge, comme le Fitbit Air. Enfin, contrairement à la Pixel Watch 5, mais comme le Fitbit Air : le Fitbit Edge est compatible Android et iOS.

Fitbit Edge Google
Crédits : Google

Le Fitbit Edge est disponible à la précommande dès maintenant et sera commercialisé à partir du 27 octobre. Pour vous le procurer, il faudra débourser 179,99 euros.


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