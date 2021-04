Google ne fera aucune blague du 1er avril cette année

Google annonce dans une note interne qu'il n'est pas question de faire de blague du 1er avril cette année en raison de la pandémie. Google s'était depuis toujours adonné à l'exercice jusqu'à l'année dernière où le groupe avait pris la même décision. La firme rompt ainsi avec une certaine culture de l'humour et du clin d'oeil qui semblait pourtant faire partie de son ADN.

Business Insider a mis la main sur un mail interne fin mars qui demande aux managers de Google de “faire une pause dans les blagues” en raison des difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Google ne publiera donc aucune blague loufoque du 1er avril comme le moteur de recherche en avait pourtant pris l'habitude depuis des années. On a par exemple eu droit à des annonces comme un plan ambitieux de colonisation de la planète Mars, l'arrivée d'une option “chasse aux trésor” dans Google Maps ou encore le lancement d'un “Google Translate pour les animaux”.

On peut lire dans l'email repris par Business Insider : “Pendant toute l'année dernière, j'ai été extrêmement inspiré par la manière dont nos produits, programmes et gens ont pu apporter de l'aide durant l'un des moments les plus durs dans l'histoire de l'humanité”, y explique Marvin Chow, vice président du marketing chez Google. Et de poursuivre : “nous l'avons fait avec sensibilité et empathie tout en reflétant l'étendue des expériences difficiles que tant ont vécu dans le monde”. Et d'ajouter : “comme vous vous en souviendrez, l'année dernière nous avons pris la décision de faire une pause dans notre longue tradition de célébration du 1er avril par respect de ceux qui combattent le COVID-19”.

Le mail poursuit : “alors que la plus grande partie du monde est encore pris dans des difficultés sérieuses nous pensons que nous devons à nouveau faire une pause dans nos blagues du 1er avril cette année. Comme nous l'avons fait l'année dernière, nous devrons trouver des manières appropriées d'apporter des moments de joie à nos utilisateurs à travers de l'année (par exemple les Doodles, easter eggs, etc…)”. Regrettez-vous cette pause dans les blagues du 1er avril pour cause de pandémie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

Source : Business Insider