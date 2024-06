Google Maps ne proposerait pas certains itinéraires, mais c’est pour la bonne cause

D'après un ancien cadre de Google, la firme de Mountain View ne proposerait d'itinéraires touristiques pour une raison bien précise. Selon lui, intégrer une telle fonctionnalité amènerait l'algorithme à mettre en avant les quartiers huppés, au détriment des zones les plus pauvres.

Afin de rester dans le TOP 3 des meilleures applications de cartographie du marché, Google continue d'apporter régulièrement de nouvelles fonctionnalités sur Maps. En avril 2024, nous avons par exemple évoqué dans nos colonnes cette future mise à jour concernant les stations de recharge électrique. Grâce à l'IA, Google Maps affichera de plus amples informations sur les voies d'accès, la puissance disponible sur les bornes, le temps d'attente estimé ou encore le type de prise utilisée.

Dernièrement, Maps a également ajouté de nouvelles listes de lieux. La catégorie Trending vous permet notamment de découvrir de nouvelles localisations à la mode auprès des utilisateurs. La liste TOP recense quant à elle les endroits qui bénéficient depuis plusieurs mois/années de l'approbation de la communauté.

Vous l'aurez compris, Google Maps fait en sorte de rester l'application de choix pour tous les voyageurs, qu'ils soient véhiculés ou non. Néanmoins, l'application ne propose pas encore ce qu'on pourrait appeler des itinéraires pittoresques ou bucoliques, comprenez des trajets qui traverseraient les plus beaux endroits.

Google ne propose pas ces itinéraires pour une bonne raison

Kasey Klimes, un ancien cadre de Google Maps (de 2017 à 2021), a tenu à expliquer pourquoi sur X. Dans un long thread, l'ex-développeur estime que l'ajout d'une telle fonctionnalité modifierait fatalement l'algorithme de Maps. Aujourd'hui, Maps vous propose simplement l'itinéraire le plus court ou le moins chargé, sans faire aucune autre distinction.

En programmant des itinéraires bucoliques ou pittoresques (utilisez le terme que vous préférez), l'algorithme inclurait de facto d'autres variables comme la beauté des paysages et de l'architecture, la propreté des rues, la présence de végétation ou non, etc. Résultat, ces variables dirigeraient selon lui les utilisateurs vers des quartiers huppés à haut revenu, au détriment des zones les plus pauvres. Par extension, le tourisme et le commerce dans ces quartiers populaires/en difficulté pourraient donc en pâtir selon lui.

Il précise toutefois que cette idée était en discussion chez Google pour la navigation à pied uniquement. Ajoutons enfin que les publications de Kasey Klimes ont toutes été supprimées de X. Peut-être que la firme de Mountain View n'a pas apprécié de voir ses secrets ébruités de la sorte. Ou bien, le cadre a-t-il préféré retirer ses propos face au grand nombre de réactions indignées des utilisateurs.