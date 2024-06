Google Lens va grandement faciliter vos recherches avec cette future fonctionnalité

L'application Google Lens va s'enrichir d'une fonction très pratique qui va rendre les recherches sur Internet à la fois plus intuitives et plus rapides. Voyons comment elle compte s'y prendre pour ça.



Si vous utilisez Google Lens sur votre smartphone Android, vous savez à quel point l'application est pratique. Elle est par exemple très utile en voyage grâce à la traduction de texte en temps réel : vous pointez l'appareil photo du mobile vers le menu d'un restaurant, une affiche ou autre et l'écran affiche ce qui est écrit dans votre langue. Vous pouvez aussi lui montrer vos devoirs (question, équation…) pour que l'appli vous aide à les faire, ou encore scanner un texte manuscrit pour qu'il soit retranscrit sans que vous ayez à le taper vous-même.

La firme de Moutain View a d'ailleurs récemment simplifié cette fonction en intégrant Google Lens au clavier Gboard. Tout cela est déjà très utile, mais l'application pourrait le devenir encore plus grâce à l'arrivée d'une fonctionnalité jusque là réservée à certains modèles de smartphones comme les Galaxy S24 ou les Pixel : Entourer pour Chercher. Si vous ne la connaissez pas, elle apparaît quand vous maintenez le bouton Home du mobile et permet comme son nom l'indique d'entourer une zone de l'écran afin de lancer une recherche Google sur ce qui est délimité.

Google Lens va gagner une fonction très pratique pour lancer vos recherches sur le Web

L'intégration d'Entourer pour Chercher à Google Lens n'est pas quelque chose d'anodin. L'entreprise veut rendre l'option accessible au plus grand nombre, en passant de 100 millions d'utilisateurs actuels à 200 millions d'ici fin 2024. Se servir d'une application est une bonne solution pour cela. Concrètement, le fonctionnement reste le même.

Il s'agit des premières phases de test et certaines limitations constatées seront peut-être levées plus tard, par exemple le fait qu'Entourer pour Chercher soit actif seulement quand la navigation à 3 boutons est utilisée. Mais il est aussi possible que ce soit un choix délibéré, ce mode de navigation étant plus largement répandue. Pour le reste, notons que la fonction sera utilisable sur n'importe quel écran. Plus qu'à attendre un déploiement officiel à une date encore indéterminée.

