Google lance Showcase et permet d’accéder gratuitement à des articles payants

Showcase débarque en France pour révolutionner l’actualité en ligne. Google vient de lancer son programme, accessible dès aujourd’hui sur son site dédié à l’information. Outre un nouveau design plus complet, la solution va permettre aux internautes d’accéder gratuitement à des articles d’ordinaire cachés derrière un paywall.

On ne peut pas vraiment dire que Google a toujours eu des relations apaisées avec la presse française. On se souvient notamment qu’en 2020, la firme était entrée en conflit avec les autorités, qui la sommaient alors de payer les médias hexagonaux pour pouvoir afficher des extraits de leurs articles dans Actualités. Aujourd’hui, il semblerait que les deux parties se soient enfin réconciliées. De cette entente est née Showcase.

Après deux ans de déploiement à travers le monde, et une arrivée en Europe notamment par l’Allemagne, Showcase est donc lancé aujourd’hui en grande pompe en France. Le programme promet de révolutionner la manière qu’ont les internautes de consommer l’actualité, tant par un design audacieux que par l’accès à certains articles payants. On vous résume tout ce qui va changer à compter d’aujourd’hui.

Qu’est-ce que Showcase, la nouvelle solution dédiée à l’actualité de Google ?

Showcase est avant tout une nouvelle manière pour la presse de mettre en avant ses articles. Dans un nouvel onglet sur son site web Actualités (et dans la section Kiosque de l’application) on trouve donc de nouveaux panneaux dédiés chacun à un média. Il revient alors à ce dernier de sélectionner une poignée d’articles qui s’afficheront sur la page, offrant ainsi un aperçu global de l’actualité aux lecteurs.

Il est également possible pour le média de sélectionner un seul article et de l’accompagner de deux sous-parties sous la forme de puce, afin de donner un résumé global d’une information. Enfin, dernière possibilité, un article peut être mis en avant aux côtés de deux autres papiers en rapport avec le sujet abordé. Ainsi, l’objectif est assez clair : donner une plus grande lisibilité aux médias partenaires que dans les autres onglets d’Actualités, leur offrant ainsi une chance de se démarquer de la concurrence.

Justement, qui sont au juste ces partenaires ? Google annonce avoir signé des contrats avec pas moins de 65 éditeurs, représentant un total de 130 médias. Parmi ces derniers, on retrouve notamment de grandes rédactions telles que Le Monde, Libération, Les Échos, Le Figaro, ou encore Le Parisien. Pour ces dernières, cet accord permet d’obtenir une rémunération constante de la part de Google. C’est avec la contrepartie de cette rémunération que les lecteurs ont le plus à gagner.

Google et la presse française offrent gratuitement des articles payants avec Showcase

En effet, Showcase possède un avantage non négligeable pour les internautes. Pour apparaître dans l’onglet, les rédactions devront offrir des articles se trouvant normalement derrière un paywall. Attention toutefois, il ne s’agit pas d’éradiquer complètement le contenu payant chez la presse en ligne : seule une poignée d’articles, soigneusement sélectionnée par les médias, seront accessibles gratuitement.

Reste que cela va permettre à de nombreux lecteurs de gagner un accès à l’information qui pouvait leur être autrefois fermé. Et de leur donner envie de souscrire à un abonnement, selon Google, qui a certainement avancé cet argument pour convaincre les rédactions ayant signé l’accord. On notera un certain flou concernant les contenus sponsorisés, qui devraient selon toute logique ne pas apparaître dans Showcase.

Malgré tout, Google n’exclut pas la possibilité et laisse aux médias le soin de décider si ces derniers ont leur place dans leur panneau ou non. Quoiqu’il en soit, Showcase est d’ores et déjà un succès planétaire. Selon la firme de Mountain View, 4,5 millions de panneaux ont déjà été créés, générant pas moins de 3,5 millions de clics auprès des lecteurs.