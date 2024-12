Google impose de nouvelles règles de sécurité qui pourraient limiter vos habitudes sur Android

Google améliore son système de sécurité pour protéger les applications Android. Si ces nouveautés promettent une meilleure protection pour la majorité des utilisateurs, elles risquent de compliquer la vie de ceux qui utilisent des options moins classiques pour leurs appareils.

La sécurité des applications Android est une priorité pour Google, qui ne cesse d’améliorer le Play Store. Dernièrement, des fonctions d’avertissement sur la qualité des applications ont été repérées dans le code de la plateforme, visant à prévenir les utilisateurs des applis peu fiables ou peu utilisées. De plus, la société supprime également régulièrement les applications malveillantes. L’entreprise pousse maintenant encore plus loin ses efforts en renforçant le système Play Integrity, utilisé pour vérifier l’environnement des applications.

Play Integrity est une API qui permet aux développeurs de s’assurer qu’une application fonctionne dans des conditions sécurisées. Elle vérifie notamment si le téléphone est à jour, s’il a été modifié ou si l’application provient du Play Store. Avec la dernière mise à jour, ces vérifications seront plus rapides et plus fiables. Cela pourrait cependant poser problème à certains utilisateurs qui installent des applications en dehors de la bibliothèque d’applis, une pratique appelée “sideloading”, ou qui utilisent des appareils modifiés.

Google renforce Play Integrity pour mieux sécuriser les applications

Pour mieux sécuriser les applications, Google introduit une vérification de l’origine des installations. Ainsi, les applis téléchargées hors du Play Store pourraient ne plus fonctionner correctement. De plus, Play Integrity pourra en bloquer certaines si le smartphone n’a pas reçu de mise à jour de sécurité récente. Si ces mesures renforcent la sécurité des utilisateurs classiques, elles risquent de limiter les possibilités pour ceux qui aiment personnaliser leurs appareils ou utiliser des téléphones plus anciens.

Ces nouveautés sont en cours de déploiement et deviendront obligatoires pour tous les développeurs en mai 2025. Si ces mesures sont invisibles pour la plupart des utilisateurs, elles s’inscrivent dans une stratégie plus large de Google pour améliorer la fiabilité des applications Android. Toutefois, ces choix divisent : d’un côté, une sécurité renforcée pour la majorité, de l’autre, des restrictions qui limitent la liberté d’utilisation. la société mise sur cette approche pour éviter les risques liés aux applis douteuses et offrir un environnement plus sûr pour tous.