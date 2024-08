Google fait face à la justice à cause de cette fonctionnalité de Chrome

D'abord rejeté, un recours collectif à l'encontre de Google a finalement été jugé recevable par une cour d'appel. En cause : une fonction du navigateur Chrome en lien avec la récolte des données personnelles.



Que Google récupère des informations sur vous lorsque vous surfez sur Internet avec son navigateur Chrome, ce n'est pas un secret. Pourtant, ça lui a valu quelques soucis, surtout quand les utilisateurs pensaient que le mode incognito suffisait à empêcher cela. Quand ils sont appris que non, ils ont attaqué Google en justice, qui a finalement accepté de payer 5 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites. Mais ce n'est pas la seule fonctionnalité qui pose problème.

En 2020, plusieurs personnes déposent un recours collectif contre la firme de Mountain View. On parle toujours de collecte de données sans consentement, mais cette fois-ci que l'on active ou non Chrome Sync. L'option sert à synchroniser vos mots de passe, onglets ouverts, favoris et autres pour les retrouver sur un autre appareil dès lors que vous vous connectez à votre compte Google.

Les plaignants soutiennent qu'en lisant la politique de confidentialité de Google, on pouvait croire que si l'on n'activait pas Sync, les infos n'étaient pas récoltées. Ce n'est pas le cas. Un juge a cependant rejeté la plainte, estimant que Google l'expliquait clairement. Mais après appel, la décision est annulée.

Cette fonctionnalité de Chrome vaut un procès à Google

Pour le juge Milan D. Smith Jr., la décision initiale ne tient pas compte d'une question importante : est-ce que les utilisateurs comprenaient qu'ils donnaient leur consentement à la collecte de données ? Il explique que “Google avait une déclaration générale de confidentialité, mais faisait la promotion de Chrome en suggérant que certaines informations ne seraient pas envoyées à Google à moins qu'un utilisateur n'active la synchronisation“. En conséquence, la société est renvoyée devant les tribunaux.

Sans surprise, cette dernière réaffirme sa bonne foi : “Nous ne sommes pas d’accord avec cette décision et sommes convaincus que les faits de l’affaire sont de notre côté. Chrome Sync aide les utilisateurs à utiliser Chrome de manière transparente sur leurs différents appareils et dispose de contrôles de confidentialité clairs“, déclare un porte-parole. Notons que Google va bientôt permettre d'accéder aux mots de passe et favoris sauvegardés dans le navigateur sans activer la fonction Sync au préalable. “Cette annonce n'est pas liée au litige“, précise toutefois l'entreprise.

Source : The Verge