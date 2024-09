Google change de cap pour les Pixel Watch, voici ce qui va changer

Jusqu’à présent, les Pixel Watch n'étaient pas réparables. Cela force les utilisateurs à remplacer l’appareil en cas de casse. Mais Google envisage désormais de rendre ses montres plus durables. Voici ce que cela pourrait changer pour les utilisateurs.

Les montres connectées sont devenues des accessoires essentiels pour de nombreux utilisateurs, mêlant esthétique et technologie. La gamme Pixel Watch de Google est particulièrement prisée par les fans d’Android. Avec la Pixel Watch 3, lancée en août 2024, elle bénéficie de plusieurs améliorations, notamment un écran plus grand et une meilleure autonomie. Cependant, un aspect décevant demeure : elle n’est pas réparable. En cas de casse, l’unique solution est le remplacement complet, une politique qui contraste avec les efforts récents de la société pour rendre ses smartphones plus durables.

Contrairement à Apple ou Samsung, qui offrent des options de réparation pour leurs montres, Google persiste avec une stratégie de remplacement pour ses Pixel Watch. Cela signifie que même si l’écran est fissuré ou si la batterie faiblit, il n’existe aucune solution de réparation. Cependant, lors d'un récent événement, l’entreprise a déclaré qu'elle envisageait désormais de rendre les futures versions de la Pixel Watch réparables. Cette annonce représente une avancée positive pour les utilisateurs, mais aucun détail ni calendrier précis n’a encore été fourni.

Google prépare une Pixel Watch plus réparable

Lors de la Climate Week à New York, un représentant de Google a mentionné que la société réfléchissait à la conception d’une Pixel Watch réparable. Il s’agit d’un tournant important puisque, jusqu’à présent, la société n’avait pas abordé publiquement ce sujet. Les futures montres pourraient donc offrir des options de réparation pour les composants les plus couramment endommagés, comme l’écran ou la batterie, et ainsi éviter un remplacement coûteux et peu écologique.

En repensant la conception de ses montres, Google pourrait suivre l’exemple de ses smartphones Pixel, qui sont déjà plus faciles à réparer. Cette initiative permettrait aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs appareils et aussi de réduire les déchets électroniques. Bien que ces changements ne soient pas attendus avant plusieurs générations, ils marquent une avancée pour les consommateurs, en particulier dans les régions où les assurances ne couvrent pas le remplacement, comme chez nous, en France. Pour l’instant, les utilisateurs devront se contenter de la politique actuelle, en espérant que la marque accélère la transition vers des produits plus durables.

Source : Wired