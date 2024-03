Google a préféré payer 10 millions de dollars plutôt que de corriger lui-même ses bugs

Dans une démarche surprenante, Google a choisi de verser 10 millions de dollars dans le cadre de son programme de récompenses pour la découverte de bugs en 2023, préférant rémunérer des chercheurs externes pour identifier les vulnérabilités plutôt que de les corriger en interne.

Google, comme tous les géants technologiques, n'est pas à l'abri de bugs, en témoignent les récents problèmes rencontrés par les utilisateurs des Google Pixel et de l'application Google Home, ainsi que par les détenteurs de la Pixel Watch. Ces incidents, bien que résolus, rappellent que même les entreprises les plus innovantes doivent faire face à des défis techniques inévitables dans le développement de produits complexes.

L'approche de Google face à ces obstacles s'appuie fortement sur la collaboration avec des chercheurs externes. À travers son programme de récompenses pour la découverte de bugs, l'entreprise incite activement la communauté globale à contribuer à l'amélioration de la sécurité de ses services. Cette stratégie implique une certaine dépendance à l'expertise externe pour résoudre des problèmes qui, autrement, pourraient compromettre la qualité et la sécurité de ses technologies.

Google opte pour un dédommagement de 10 millions de dollars au lieu de corriger ses propres bugs

Google a révélé avoir distribué pas moins de 10 millions de dollars à 632 chercheurs de 68 pays différents dans le cadre de son programme de récompenses pour la découverte de bugs, faisant de 2023 l'une de ses années les plus généreuses. Avec des paiements allant jusqu'à 113 337 dollars pour les vulnérabilités les plus critiques, cette initiative met en lumière l'importance que l’entreprise accorde à la cybersécurité. Cependant, ce choix de confier la détection des failles à une communauté externe de chercheurs met en évidence des incertitudes quant à la capacité de l'entreprise pour résoudre en interne les problèmes de sécurité de ses produits.

Le programme, qui s'est élargi pour inclure Chrome et Cloud, ainsi qu'aux applications Android de première partie, démontre à quel point Google cherche à renforcer la sécurité de son écosystème. Toutefois, le fait qu'une part significative des récompenses soit allouée à la découverte de bugs dans des applications et ses autres services souligne une réalité complexe : tout en favorisant l'innovation et la collaboration, l’entreprise s'appuie également de manière très importante sur l'expertise externe pour maintenir la sûreté de ses services. Cette stratégie, bien qu'efficace, interpelle sur l'équilibre entre les corrections internes et la dépendance aux contributions des chasseurs de bugs.

Source : Google