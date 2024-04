Gmail classe vos mails Outlook en spam ? Voici comment régler le problème

Microsoft a reconnu l'existence d'un problème qui fait que certains courriels Outlook.com sont incorrectement signalés comme étant des spams et empêchés d'atteindre les boîtes de réception Gmail. L'entreprise a partagé une solution de contournement temporaire pendant qu'elle s'efforce de résoudre le problème sous-jacent avec Google.

Dans un document d'assistance publié, Microsoft a confirmé que les utilisateurs d'Outlook.com ayant des domaines spécifiques à un pays voient leurs courriels rejetés par les serveurs de messagerie de Gmail avec un message indiquant que le message est « probablement suspect en raison de la très faible réputation du domaine d'envoi ».

Cette erreur indique que les systèmes de détection de spam de Google ont identifié un comportement potentiellement malveillant de la part de ces domaines Outlook, ce qui a entraîné un blocage général de la livraison des messages aux comptes Gmail, à titre de mesure de protection pour ses utilisateurs.

Gmail et ses règles anti-spam sont trop strictes

Bien que Microsoft n'ait pas fourni de détails sur ce qui pourrait déclencher le filtrage agressif de Gmail, Google a défini de nouvelles règles anti-spam plus strictes que les expéditeurs de messages en masse doivent respecter pour éviter que leurs messages ne soient rejetés.

Selon les directives de Google mises à jour en avril, l'entreprise commencera à bloquer progressivement tout trafic de courrier électronique non conforme qui ne respecte pas les exigences d'authentification renforcées et les seuils de spam destinés à empêcher les attaques de phishing et la distribution de logiciels malveillants.

Pour régler le problème, Microsoft recommande de créer et d'utiliser un nouvel alias Outlook.com à titre de solution temporaire. Les alias Outlook sont des adresses électroniques supplémentaires liées à la même boîte de réception et aux mêmes informations d'identification que l'adresse électronique principale de l'utilisateur. En créant un nouvel alias utilisant le domaine standard d'Outlook.com (outlook.com), Microsoft espère contourner les filtres de réputation de Gmail déclenchés par les domaines spécifiques à chaque pays.

Les utilisateurs peuvent ajouter un nouvel alias en se connectant à leur compte Microsoft, en cliquant sur “Ajouter un alias” dans les paramètres du compte et en créant une nouvelle adresse électronique outlook.com. Une fois l'adresse ajoutée, ils peuvent configurer Outlook pour qu'il envoie des messages à partir de ce nouvel alias en suivant les instructions de Microsoft.