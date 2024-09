Gboard s’adapte enfin aux grands écrans, fini la galère sur les smartphones pliables

L'application Gboard, clavier Android utilisé par défaut sur bon nombre de smartphones, se met à jour pour proposer une expérience adaptée aux grands écrans comme ceux des mobiles pliables.



Il est possible d'utiliser un smartphone Android sans jamais utiliser d'autres applications que celles proposées par Google. Du moment que vous n'avez pas un besoin spécifique, la firme propose en effet tout ce qu'il faut : messagerie mail, suite bureautique, stockage dans le cloud, gestionnaire de fichiers, VPN, agenda, retouches photos… Et même un clavier tactile : Gboard. Installé par défaut sur les appareils, il offre suffisamment d'options pour que la majorité des utilisateurs ne ressente pas le besoin de changer.

Surtout que des mises à jour régulières viennent ajouter des fonctionnalités intéressantes comme l'intégration de Google Lens pour scanner du texte sans avoir à ouvrir l'appli éponyme. Mais il reste un problème de taille, au sens propre du terme : l'affichage du clavier n'est pas optimal dès lors que l'écran de l'appareil dépasse une certaine diagonale. C'est flagrant sur les smartphones pliables et les tablettes, surtout en ce qui concerne la recherche des réactions que sont les GIFs, les autocollants et les emojis. Un souci désormais derrière nous.

Les smartphones pliables et les tablettes ont droit à une version de Gboard taillée pour les grands écrans

C'est dans la bêta v14.6.02 de Gboard que le changement est visible. Sur les pliables, les 3 types de réactions sont affichés à droite de l'écran, tandis que les catégories sont placées à gauche. Leurs noms sont visibles, contrairement aux mobiles “classiques” où elles sont représentées par une icône. La barre de recherche est également plus grande et plus confortable à utiliser.

La capture d'écran ci-dessus montre l'interface sur un mobile pliable, mais si vous possédez une tablette, vous noterez la présence d'une barre supplémentaire à gauche. Elle offre la possibilité de basculer rapidement entre les GIFs, les autocollants et les emojis, entre autres. Pour le moment, ce nouvel agencement de Gboard a été repéré sur les Pixel 9 Pro Fold et les Galaxy Z Fold 6.

Des utilisateurs indiquent aussi en bénéficier après avoir mis à jour l'application alors que leur mobile n'est pas encore officiellement pris en charge. Tentez le coup en attendant le déploiement global, ça ne coûte rien.

