Galaxy Tab S8 Series : Samsung propose une offre de lancement pour la meilleure tablette Android du moment

Samsung n’a pas seulement renouvelé sa gamme flagship de smartphones avec les Galaxy S22 en ce mois de février, le constructeur a également présenté trois nouvelles tablettes haut de gamme. Les Galaxy Tab S8, S8+ et surtout la Tab S8 Ultra viennent bousculer le marché de la tablette Android, et font pour l’occasion l’objet d’une offre de lancement.

Trois modèles pour trois formats

Avec la série Galaxy Tab S8, Samsung veut répondre à tous les besoins en termes de taille d’écran. Nous avons donc une diagonale de 11 pouces pour la Tab S8, de 12,4 pouces pour la Tab S8+ et une immense dalle de 14,6 pouces pour la Tab S8 Ultra, ce qui est plus grand que sur certains ordinateurs portables.

Les trois références adoptent le même ratio d’image de 16:10 et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Les écrans sont protégés par un verre Corning Gorilla Glass 5. Une différence notable est le recours à la technologie TFT pour la dalle de la Galaxy Tab S8 standard, alors que les Tab S8+ et Tab S8 Ultra ont droit à du Super AMOLED et à la prise en charge du standard HDR10+.

Un design toujours plus soigné

Les tablettes de la série Galaxy Tab S8 sont les plus fines et les plus résistantes sorties par Samsung dans cette gamme à ce jour. Les finitions en aluminium renforcé protègent efficacement les appareils contre les chocs et les chutes. A noter que le lecteur d’empreintes est positionné sur la tranche de la Galaxy Tab S8, alors qu’il est intégré sous l’écran sur les deux modèles les plus premium.

Quelle que soit la Tab S8 choisie, elle est livrée avec un stylet S Pen de nouvelle génération qui s'attache magnétiquement à l'arrière des tablettes pour se charger. Il bénéficie d’un temps de latence ultra-faible qui le rend encore plus confortable à manier que les anciens S Pen.

Jusqu’à 16 Go de RAM

Les trois tablettes sont équipées de la même puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, gravée en 4nm. Un SoC dont on connaît bien les performances puisqu’il est embarqué dans les derniers smartphones haut de gamme de l’écosystème Android, et notamment sur la série Galaxy S22 aux États-Unis et en Chine. Une valeur sûre.

Les Galaxy Tab S8 et S8+ démarrent à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, mais peuvent monter jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne pour leur configuration la plus musclée. La Galaxy Tab S8 Ultra est disponible avec 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage. Un emplacement pour carte microSD permet d’étendre l’espace des tablettes.

Une autonomie généreuse

La Galaxy Tab S8 confie son autonomie à une batterie de 8000 mAh, alors que la Tab S8+ profite d’un accumulateur de plus de 10 000 mAh et que la batterie de la Galaxy Tab S8 Ultra émarge à 11 200 mAh. De quoi tenir de très longues heures !

Les nouvelles tablettes de Samsung supportent une puissance de charge filaire de 45W, ce qui permet de les recharger entièrement en moins d’une heure et demie, pour parfois plusieurs jours d’emploi.

Un audio par AKG

Une des grandes forces des tablettes de Samsung par rapport à la concurrence est l’intégration de quatre haut-parleurs AKG pour un audio immersif lors de la lecture de contenus multimédias.

Les trois Galaxy Tab S8 ont le même dispositif photo dorsal avec un capteur principal de 13 MP et ouverture f/2.0 ainsi qu’une optique ultra grand-angle de 6 MP et f/2.2 Pour la caméra frontale, nous avons droit à une petite originalité puisque le seul module des Tab S8 et S8+ est un ultra grand-angle de 12 MP, f/2.4 et champ de vision de120˚. La Tab S8 Ultra dispose du même module, mais accompagné d’un capteur grand-angle de 12 MP et f/2.2.

L’offre de lancement

Samsung nous a concocté une offre de lancement disponible jusqu’au 31 mars 2022. Durant cette période, un étui-clavier Book Cover Keyboard Slim est offert pour l’achat d’une Galaxy Tab S8 ou Tab S8+. Dans le cas de la Galaxy Tab S8 Ultra, c’est le Book Cover Keyboard qui est offert avec la tablette. Pour le modèle ultra haut-de-gamme de la série, Samsung ajoute également un an d’assurance Samsung Care+.

Une offre de reprise d’un ancien appareil est proposée afin d’obtenir une remise sur le prix des Galaxy Tab S8. En plus de la valeur estimée de l’appareil que vous rendez, Samsung ajoute un bonus supplémentaire, d’un montant de 100 euros pour la Tab S8, de 150 euros pour la Tab S8+ et de 200 euros pour la Tab S8 Ultra.

Et vous pouvez cumuler 100€ de bonus supplémentaire en faisant reprendre une ancienne Galaxy Tab S6 / S6 Lite ou S5e !

Voici les tarifs de chaque variante commercialisée :

Galaxy Tab S8 8/128 Go WiFi : 769 euros

Galaxy Tab S8 8/128 Go 5G : 919 euros

Galaxy Tab S8 8/256 Go WiFi : 819 euros

Galaxy Tab S8 8/256 Go 5G : 969 euros

Galaxy Tab S8+ 8/128 Go WiFi : 999 euros

Galaxy Tab S8+ 8/128 Go 5G : 1159 euros

Galaxy Tab S8+ 8/256 Go WiFi : 1059 euros

Galaxy Tab S8+ 8/256 Go 5G : 1219 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 Go WiFi : 1219 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 Go WiFi : 1319 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 Go 5G : 1479 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 Go WiFi : 1549 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 Go 5G : 1699 euros

Les Galaxy Tab S8 et S8+ sont accessibles dans les coloris Anthracite et Argent, la Galaxy Tab S8 Ultra seulement en Anthracite.

