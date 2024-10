Galaxy Tab A9+ : la tablette Samsung passe à 239 € seulement, vite !

Vous cherchez une tablette pas chère mais tout de même de qualité ? Ce bon plan est fait pour vous ! La Samsung Galaxy Tab A9+ est proposée à petit prix pour les Jours Flash Prime. Normalement en vente à 299,90 € dans sa version Wifi de 128 Go, vous pouvez exceptionnellement l’avoir à 239 €. Attention, l’offre expire dans quelques heures, ne tardez pas pour en profiter !

Samsung propose plusieurs gammes de tablettes pour tous les budgets. Si vous souhaitez une tablette pas chère, les modèles qui commencent par la lettre A peuvent être un bon compromis. Ce sont des tablettes d’entrée de gamme qui bénéficient du savoir-faire de Samsung. C’est donc le cas de la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ sortie l’année dernière. Si vous voulez une tablette pour un usage web et de divertissement, c’est celle qu’il vous faut. Et bonne nouvelle, elle est actuellement proposée à 239 € au lieu de 299,90 € sur Amazon.

La Galaxy Tab A9+ est la version grand écran de la A9. En effet, elle dispose d’un écran plus important de 11 pouces avec une résolution WUXGA de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Grâce à la bonne luminosité de la dalle, vous pouvez utiliser la tablette en extérieur, même en plein soleil.

Sous capot, on retrouve un processeur Qualcomm SM6375 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Cette configuration lui permet d’être suffisamment puissant pour les usages du quotidien. Vous pouvez même effectuer plusieurs tâches sans perdre en fluidité.

On profite par ailleurs d’une belle autonomie fournie par la batterie de 7040 mAh. Enfin, côté photo, la Galaxy Tab A9+ embarque un capteur photo arrière de 8 MP et capteur selfie de 5 MP.

