Galaxy S20 Ultra : la dernière mise à jour fait planter l’écran 120 Hz

Certains Galaxy S20 Ultra sont victimes de plusieurs bugs. Depuis la dernière mise à jour OTA, l’écran 120 Hz plante et affiche une ligne verte disgracieuse. Selon certains témoignages, le firmware a aussi réduit l’efficacité de la recharge rapide. En réaction, Samsung a préféré suspendre le déploiement de la mise à jour pour le moment.

Il y a quelques jours, certains utilisateurs d’un Galaxy S20 Ultra ont rencontré des bugs avec l’écran 120 Hz, rapportent nos confrères de SamMobile. Une fois le 120 Hz activé, l’écran affichait une ligne verte disgracieuse, empêchant une utilisation normale du smartphone. Le bug touche exclusivement les utilisateurs d’un S20 Ultra équipés d’un SoC Exynos 9820. Les modèles avec Snapdragon 865 sont visiblement épargnés. Pour se débarrasser de la ligne verte, les utilisateurs sont contraints de désactiver l’écran 120 Hz et de repasser à 60 Hz.

Samsung suspend le déploiement de la mise à jour OTA sur les Galaxy S20 Ultra

Certains usagers ont aussi remarqué un net ralentissement de la vitesse de la recharge rapide du smartphone. D’après les témoignages relayés par SamMobile, il faut désormais plus de 80 minutes pour récupérer une charge complète. En règle générale, il ne faut pourtant qu’une heure de recharge au S20 Ultra pour atteindre les 100% de batterie.

Samsung a rapidement eu vent des problèmes rencontrés par les acheteurs. Après enquête, le fabricant s’est rendu compte que les dysfonctionnements ont été causés par la dernière mise à jour déployée sur les Galaxy S20 Ultra. En attendant de trouver une solution, la marque a suspendu le déploiement du firmware G988xXXU1ATCT. Il n’est donc plus possible d’installer la mise à jour OTA sur un S20 Ultra.

Par contre, le firmware est toujours proposé sur les Galaxy S20+ et les Galaxy S20 standards. Les deux variantes ne sont pas concernées par les bugs de l’écran 120 Hz. Selon SamMobile, Samsung travaille d’ores et déjà sur une nouvelle mise à jour contenant un correctif. On vous en dit plus dès que possible. Avez-vous rencontré les mêmes problèmes ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : SamMobile