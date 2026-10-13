Galaxy Buds4 Pro : plus de 120 € de réduction sur les meilleurs écouteurs de Samsung, vite !

En début d’année, Samsung a dévoilé ses nouveaux écouteurs premium avec réduction de bruit active : les Galaxy Buds4 Pro. Design amélioré, confort d’utilisation, son haut de gamme… Ce modèle s’affirme comme un sérieux concurrent aux AirPods Pro 3. Mais la bonne nouvelle du jour, c’est que vous pouvez bénéficier d’une double baisse de prix et ainsi vous les offrir pour seulement 129 euros. C’est une affaire !

Galaxy Buds 4 Pro

Comme souvent dans le monde de la tech, ce sont les deux géants Samsung et Apple qui se battent pour sortir les meilleurs produits dans chaque catégorie. Ainsi, dans le secteur des écouteurs haut de gamme, on retrouve les AirPods Pro 3 face aux Galaxy Buds4 Pro. Les deux modèles sont sortis au même prix officiel de 249,99 euros. Bien évidemment, à ce tarif, nous sommes beaucoup à ne pas pouvoir nous les offrir.

Heureusement, il est possible aujourd’hui de se procurer l’un des deux à prix cassé. En effet, les Galaxy Buds4 Pro sont affichés à 179 euros sur Amazon.. C’est déjà une belle baisse de prix de plus de 70 euros. Mais ce n’est pas fini. Samsung propose en ce moment de vous rembourser 50 euros pour l’achat d’une paire de Galaxy Buds4 Pro. Pour cela, il vous suffit d’effectuer une demande en ligne avant le 30 novembre 2026 sur le site officiel de la marque.

Au final, les Galaxy Buds4 Pro vous reviennent donc à seulement 129 €, soit une baisse de prix de presque 50%. Attention, à ce prix, il ne faut pas s’attendre à ce que l’offre reste très longtemps en ligne. Alors ne tardez pas trop pour passer à l’action.

Galaxy Buds4 Pro à seulement 129 € : pourquoi c’est une affaire à ne pas manquer ?

Pour cette nouvelle génération d’écouteurs haut de gamme, Samsung a revu complètement son design. On profite d’un look plus classe et toujours original avec ses belles tiges plates en métal. Cette nouvelle approche plaira certainement à beaucoup plus de monde que la génération précédente. Le boîtier a aussi été revu puisqu’il dispose maintenant d’une face complètement transparente qui permet d’admirer les écouteurs, même quand ils sont rangés.

En ce qui concerne la qualité sonore, Samsung propose un woofer plus large qui permet d’obtenir des basses plus impactantes sans déséquilibrer le rendu global. Vous profitez en plus de l’audio ultra haute qualité 24 bits / 96 kHz pour avoir dans vos oreilles la meilleure expérience possible. Et pour éviter que tout cela ne soit gâché par les bruits qui vous entourent, vous avez une réduction active du bruit très efficace et qui va s’ajuster automatiquement en fonction de votre environnement.

Les commandes sont enfin très bien pensées et multiples. Vous pouvez pincer les tiges pour répondre à des appels, gérer la lecture de vos musiques, changer de modes d’isolation ou swiper vers le haut ou le bas pour contrôler le volume. Mais vous pouvez aussi faire un grand nombre d’action sans les mains grâce au contrôle vocal mais aussi en faisant des gestes de la tête. En hochant simplement la tête, vous pourrez par exemple prendre un appel.


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