FreeBuds 3i officiels : les fonctionnalités des AirPods Pro, près de trois fois moins cher

Huawei vient de dévoiler ses FreeBuds 3i, des écouteurs True Wireless avec annulation de bruit. Ces derniers proposent exactement les mêmes fonctionnalités que les AirPods Pro d’Apple pour un prix pourtant près de trois fois moins élevé.

On vient de les découvrir sur la version britannique du site de Huawei. Le constructeur lance les FreeBuds 3i, une version revue et corrigée des Freebuds 3, toujours avec annulation de bruit active, mais avec un design plus fin, plus élégant, plus ergonomique. Et surtout un prix tout doux.

Quant Apple propose ses AirPods Pro 279 €, Huawei pratique plutôt un tarif de 90 livres sterling, ou, comme le suggère le prix affiché sur le site néerlandais Belsimpel, 98,95 € (le prix officiel en euros n’a pas encore été dévoilé par le constructeur).

Ils proposent pourtant exactement les mêmes fonctionnalités que chez Apple : outre l’annulation de bruit active, il y a bien sûr l’appairage simplifié avec les smartphones Huawei et Honor sous EMUI 10 et ultérieur : approchez la boite, le smartphone détecte tout seul les écouteurs.

Les FreeBuds 3i sont proposés une centaine d’euros seulement

Ils détectent également si vous les portez, et peuvent mettre la musique / les vidéos en pause si vous en enlevez un de l’oreille. Ils n’ont en revanche pas de bouton volume (comme les AirPods, d’ailleurs). Pour changer le volume, il faudra donc passer par son smartphone, smartwatch ou le demander à l’assistant vocal.

Pour les commandes rapides, comme l’assistant ou répondre à un appel, il suffit de tapoter l’un des écouteurs. Et ce sont aussi d’excellents appareils du côté de la qualité audio. Pour cela, ils embarquent des haut parleurs dynamiques de 10 mm,.

Ils mobilisent un ensemble complexe de microphones pour améliorer la qualité sonore, la captation de la voix lors des appels, et l’annulation de bruit. Ils profitent également de la bande passante accrue du Bluetooth 5.0. Huawei annonce une autonomie de trois heures et demie. La boîte qui les recharge peut leur donner quatorze heures trente supplémentaires.

Les FreeBuds 3i sont proposés en deux coloris, Ceramic White et Carbon Black. Pour l’instant, Huawei s’est contenté de dévoiler un calendrier de lancement pour le Royaume-Uni. La version blanche des écouteurs y sera disponible le 20 mai. Pour la version noire, il faudra attendre le 17 juin.