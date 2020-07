Freebox Révolution, Delta et Mini 4K : Free booste le débit montant de ses forfaits fibre à 700 Mb/s

L’augmentation du débit maximum pour les forfaits fibre de Free, annoncé au lancement de la Freebox Pop le 7 juillet, semble désormais d’actualité. Tous Les abonnés Freebox FFTH équipés de Freebox Delta, One, Mini 4K ou Révolution profitent désormais d’une augmentation du débit montant maximum, passant de 600 Mb/s à 700 Mb/s.

Free fait un nouveau cadeau à tous ses abonnés fibre. Après avoir boosté le WiFi des Freebox Revolution, One et Mini 4K à l’aide d’une simple mise à jour, l’opérateur augmente désormais le débit montant max de tous ses abonnés Freebox FFTH (Freebox Delta, Freebox One, Freebox Mini 4K et Freebox Révolution). Autrefois plafonné à 600 Mb/s, ce dernier semblerait être passé à 700 Mb/s, si l’on en croit nos confrères d’Univers Freebox ainsi que certains abonnés, ravis, sur Twitter. Un communiqué de presse, publié le 7 juillet 2020, annonçait déjà à tous les abonnés Freebox Delta qu’ils verraient « leur débit montant augmenter à 700 Mb/s automatiquement et sans surcoût ».

Un débit montant maximum désormais plus élevé chez Free qu’ailleurs

L’opérateur avait déjà décidé d’augmenter le débit montant de tous ses abonnements fibre au début du mois d’avril 2019. Une information confirmée par communiqué de presse un peu plus d’un mois plus tard, faisant passer le débit de tous les abonnés FTTH de 400 Mb/s à 600 Mb/s, soit, à l’époque, 100 Mb/s de plus que Bouygues Télécom. Pendant le confinement, l’opérateur avait également décidé d’augmenter le débit 4G pour la plupart de ses abonnés mobile et en cas de dépassement de forfait, le faisant passer à 1 Mb/s contre 128 kb/s.

Cette décision place désormais Free en « pole position » en termes de débit montant maximum proposé en offre fibre et en France. À titre de comparaison, l’opérateur historique, Orange, propose sa nouvelle Livebox 5 avec un upload allant jusqu’à 600 Mb/s, la même chose que la Bbox Ultym de Bouygues Télécom. La seule différence entre les deux Box étant le débit descendant, atteignant respectivement 1 Gb/s pour Orange et 2 Gb/s pour Bouygues Télécom. L’opérateur SFR offre, quant à lui, un débit montant maximum de 500 Mb/s sur ses offres fibres et jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant.

L’opérateur n’a pour l’instant pas encore communiqué sur le sujet. Aucune confirmation de cette augmentation n’a été publié, ni sur les réseaux sociaux, ni par voie de communiqué presse, ni sur le site Internet de Free.

Source : Univers Freebox