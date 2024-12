Free va dévoiler un nouvel appareil le 3 décembre et ce sera sûrement celui-ci

L'opérateur Free va faire une annonce le mardi 3 décembre 2024. Sauf grosse surprise, on sait qu'il s'agira d'un nouvel appareil et il n'est pas trop difficile de supposer lequel.

Free est passé maître dans l'art de la communication virale. Son fondateur Xavier Niel se fait souvent remarquer sur X (Twitter). Il poste régulièrement des GIFs bien sentis en réponse à quelqu'un qui se plaint de l'opérateur, quand il ne se filme pas devant une enseigne où il attend un internaute voulant se battre avec lui. De manière plus conventionnelle, mais tout aussi efficace, le fournisseur d'accès à Internet “tease” l'annonce de nouvelles offres ou de nouveaux produits en jouant sur le mystère.

C'est justement sur le réseau social d'Elon Musk que le FAI a lancé sa dernière trouvaille pour suspendre les internautes à ses lèvres. Sous le message “On lui déroule le tapis rouge. Rendez-vous le 3 décembre“, on peut voir une vidéo de 20 secondes pendant laquelle des contours de la Freebox Ultra, la dernière en date, illuminés de rouge. Vient ensuite un panneau de fin indiquant “Édition limitée” en haut, puis un “Rendez-vous mardi” en guise de rappel. Qu'est-ce que ça peut bien être ?

Free va faire une annonce le 3 décembre, il s'agit probablement de cet appareil

Déjà, la précision d'une édition limitée signifie que quoi que ce soit, il n'y en aura pas pour tout le monde. On peut le comprendre de deux façons. Au sens littéral, par exemple une Freebox Ultra au design différent de l'actuel, mais avec un stock de quelques milliers ou dizaines de milliers d'exemplaires maximum. Au sens figuré, avec un produit que seuls les clients possédant une Freebox Ultra pourront se procurer, l'appareil n'étant pas compatible avec les autres boitiers de l'opérateur.

Lire aussi – Free augmente à la surprise générale ses frais de résiliation sur ses offres Freebox

Dans ce dernier cas, le plus probable à nos yeux, on s'attend à voir enfin débarquer un décodeur TV spécifique à la Ultra, une promesse de Xavier Niel datant de janvier 2024. Depuis la sortie de la Freebox V9, les abonnés doivent en effet se contenter du Player TV Free 4K fourni avec la Pop de 2020. Plus qu'une journée à attendre avant d'en avoir le cœur net.