Votre fournisseur d’accès à Internet peut tout voir : comment protéger votre vie privée ?

Les fournisseurs d’accès Internet peuvent collecter de nombreuses informations sur l’activité en ligne de leurs clients. Cela peut représenter une menace pour ceux qui tiennent à leur vie privée sur Internet. Heureusement, des solutions existent pour naviguer en toute confidentialité.

Les internautes sont confrontés à différentes formes de menaces en ligne. Beaucoup craignent que leurs données soient interceptées par des pirates ou des escrocs en ligne. Les FAI quant à eux inspirent moins de crainte, car n’étant pas perçus comme des acteurs malintentionnés.

Si vous faites partie des internautes qui tiennent à une confidentialité totale de leur activité en ligne, sachez que votre fournisseur d’accès à Internet en sait beaucoup sur ce que vous faites sur le web.

Ce que votre FAI peut voir

Le fournisseur d’accès à Internet est un passage obligé pour toute personne souhaitant naviguer sur le web. En tant qu’intermédiaire, il détient beaucoup de pouvoir : en théorie, il peut accéder à de nombreuses informations sur votre activité en ligne.

La généralisation du protocole HTTPS réduit considérablement ce que votre FAI peut voir, mais il conserve une visibilité suffisante pour compromettre votre vie privée de manière non négligeable. Voici les informations qui lui sont accessibles :

Votre adresse IP

Les sites que vous visitez

Vos requêtes DNS

L’adresse IP des serveurs avec lesquels vous interagissez

Le volume de données envoyées et reçues

La durée de vos connexions

Sur les sites http : le contenu de ce que vous envoyez et recevez (textes, formulaires, images, fichiers téléchargés, mots de passe s’ils ne sont pas chiffrés…)

En France, les FAI sont soumis à une obligation légale de conservation des données de leurs clients sur une durée déterminée. Au cas où vous feriez l’objet d’une enquête, un juge peut ordonner l’accès à ces informations, permettant aux autorités de retracer une partie de votre activité en ligne.

Streaming et téléchargements : ce qu’il faut savoir

Votre FAI ne peut pas voir ce que vous téléchargez exactement si vous le faites depuis un site sécurisé (HTTPS), mais il peut toujours identifier les serveurs avec lesquels vous échangez via leurs adresses IP. Il en est de même pour le streaming : votre opérateur sait quand vous êtes sur un site de streaming, mais ne peut pas voir ce que vous regardez si vous êtes sur un site sécurisé.

Mais alors, comme l’ARCOM (anciennement HADOPI) arrive-i-il à mettre en œuvre sa riposte graduée ? Pour les téléchargements, l’opérateur peut savoir que vous téléchargez via le protocole BitTorrent, mais ce dernier n’est pas illégal en soi. Tout dépend des fichiers que vous échangez.

Les adresses IP qui échangent des données sont accessibles publiquement sur les réseaux P2P. Les ayants droit ou leurs représentants surveillent ainsi régulièrement ces réseaux pour détecter des œuvres protégées par le droit d’auteur. Les adresses IP des utilisateurs concernés sont recensées.

Un juge peut ensuite ordonner au FAI de lever l’identité associée à une adresse IP. L’internaute peut ainsi faire l’objet d’un avertissement, voire d’une condamnation selon l’étape de la procédure.

Les VPN empêchent-ils votre FAI de vous surveiller ?

Les VPN protègent efficacement l’activité en ligne de leurs utilisateurs et empêchent les fournisseurs d’accès internet d’accéder à leurs données d’activités. Que les sites visités utilisent le protocole HTTP ou en HTTPS, le VPN chiffre l’ensemble du trafic et empêche le FAI de voir ce que l’internaute fait en ligne.

Ce qu’un VPN protège :

Votre adresse IP : impossible de vous identifier

Les sites que vous visitez

Les adresses IP avec lesquelles vos appareils communiquent

Le contenu de votre activité : messages, données de formulaires, mots de passe, etc.

Le contenu de vos téléchargements et votre IP sur les réseaux P2P

Vos requêtes DNS (pour les VPN qui proposent cette fonctionnalité).

En résumé, toute votre activité en ligne ainsi que votre identité bénéficient d’une solide protection, aussi bien vis-à-vis de votre FAI que de tout tiers indiscret qui chercherait à intercepter vos données.

Pour une vie privée sans compromis, il est important de choisir un VPN sans journalisation, aussi appelé VPN No Log, comme Proton VPN. En effet, même si votre VPN protège vos données en ligne contre votre FAI et d’autres tiers, de nombreuses informations peuvent théoriquement être accessibles par le fournisseur de service VPN lui-même. En optant pour un VPN No Log, vos données d’activité ne sont pas sauvegardées et ne peuvent donc pas servir à vous identifier a posteriori.