Ford ressuscite ce modèle culte des années 70 en version électrique

Ford vient d'annoncer à la surprise générale le retour d'un modèle culte des années 70 : la Ford Capri. Pour cette seconde jeunesse, le coupé sportif passe à l'électrique et devient un SUV compact. On fait le point sur cette réédition inattendue.

Pour s'assurer le succès sur le marché de l'électrique, certains constructeurs automobiles ont fait le pari de la nostalgie. C'est par exemple le cas de Renault, qui a choisi de ressusciter deux légendes de son catalogues, à savoir la Renault 5 et la 4L.

Visiblement, Ford a décidé de suivre la même voie que la marque au losange. Pour cause, le fabricant américain vient tout juste d'annoncer le grand retour d'un modèle culte des années 70 : la Ford Capri. Lancée en 1969 en Europe, celle que l'on surnomme la “Mustang européenne” a rencontré un succès immédiat avec plus de 400 000 exemplaires vendus lors des deux premières années de sa carrière.

Au total, le coupé sportif s'est écoulé à plus d'1,8 million d'exemplaires entre 1969 et 1986. Depuis, la Ford Capri s'est fait une place dans le coeur des amateurs de rétromobile. Pas étonnant donc de voir Ford jeter son dévolu sur ce modèle apprécié pour une refonte.

La Capri passe à l'électrique et change de segment

Reste maintenant à voir si la proposition va séduire ou non. Pour cause, la Ford Capri 2024, en plus de passer à l'électrique, devient (au grand dam des puristes probablement) un SUV. Tout comme le Mustang Mach-E ou le Puma, on retrouve cette silhouette assez proche de celle de l'ID. 5 de Volkswagen. Rien d'étonnant en soi, la Capri 2024 reposant sur la plateforme MEB du groupe allemand.

D'après la marque à l'ovale bleu, cette Capri 100 % électrique “incarne parfaitement l'évolution qu'aurait connue l'emblématique coupé sportif s'il avait continué à être produit”. On en doute un peu, mais soit. A l'exception de quelques éléments caractéristiques comme les quatre phares LED reliés par un graphisme noir (comme ceux des années 80 reliés par des lamelles horizontales noires) et la custode arrière inspirée du modèle d'origine, difficile de reconnaître la Capri. On aurait même tendance à dire que cette édition 2024 ressemble plutôt à une Polestar 2 ou une Aiways 6 de profil.

Un habitacle moderne hérité du Ford Explorer

A bord, on retrouve peu ou proue la même installation que dans le nouveau Ford Explorer. Les utilisateurs pourront ainsi compter sur un système d'infodivertissement dernier cri composé de l'écran tactile SYNC Move de 14,6 pouces. Sa particularité ? On peut le faire glisser de haut en bas pour trouver l'angle de vision optimal. A ce sujet, la dalle cache également une zone de rangement qui, une fois l'écran baissé et le véhicule verrouillé, se transforme en coffre-fort sécurisé. Appréciable.

Dans le reste des équipements, on retrouve ensuite pêle-mêle :

sièges avant et volant chauffants

massage du siège conducteur

accès et démarrage sans clé

climatisation bizone

compartiment central (17 litres) avec chargeur sans fil intégré

commande vocale, navigation connectée et compatibilité Android Auto et Apple CarPlay

coffre de 572 litres en mode 5 places (jusqu'à 1505 litres)

Sans surprise, la finition Premium de la Capri profite de quelques éléments exclusifs comme l'insert central du volant, la sellerie haut de gamme Héritage et les phares à LED à matrice dynamique avec feux de route anti-éblouissement.

Une armada d'aides à la conduite

Le SUV électrique embarque également une armada de caméras (12 capteurs à ultrasons, cinq caméras et trois radars) de sorte à proposer un large ensemble d'aides à la conduite de série :

détecteur d'angles morts

avertissement de sortie dégagée

alerte de circulation transversale lors de la sortie d'une place de stationnement

alerte de la baisse de vigilance du conducteur

aide au stationnement avant et arrière

alerte de franchissement de lgine

aide au maintien dans la voie

système de prévention de collision avec détection de véhicules, piétons et cyclistes

caméra de recul

Reverse Brake Assist

Dispositif de reconnaissance des panneaux

Alerte à la conduite en contresens

La Capri 2024 toujours sportive ?

Qui des performances ? La Capri reposant sur la plateforme MEB, ses motorisations, ses châssis ou encore ses traits roulants sont identiques à ceux du Cupra Tavascan ou de l'Explorer. Pour résumer, cette nouvelle génération sera proposée en deux versions :

une Propulsion 286 ch (210 kW) pour un couple de 545 Nm

(210 kW) pour un couple de 545 Nm une Transmission intégrale 340 ch (250 kW) pour un couple de 679 Nm

Le 0 à 100 km/h est atteint en respectivement 6,4 secondes et 5,3 secondes, tandis que la vitesse maximale reste limitée à 180 km/h. Côté batteries, il sera possible d'opter pour deux packs de 77 et 79 kWh. De quoi atteindre jusqu'à 627 km d'autonomie sur la Capri Propulsion en cycle WLTP et jusqu'à 592 km sur la Capri AWD.

Concernant la recharge, le SUV pourra encaisser des charges de 135 ou 185 kW en courant continu (selon la version). Selon les estimations de Ford, on pourrait passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

Prix et date de sortie

Si vous êtes séduits par cette Capri 2.0, sachez que la facture s'élèvera à 49 400 € dans sa version Propulsion. Fabriquée en Europe, elle sera de facto éligible au bonus écologique français. Pour la variante AWD, il faudra mettre sur la table 56 400 €. Concernant la date de sortie, Ford a préféré garder la chose secrète pour l'instant.