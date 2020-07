Ford Mustang Mach-E1400 : 1400 chevaux, 7 moteurs, cette voiture électrique est un monstre de puissance

Ford a dévoilé un prototype de sa Mustang Mach-E destinée à la course. Cette déclinaison GT du futur véhicule de la marque cherche à prouver qu’il est possible d’atteindre des performances dignes des voitures de courses à moteur thermique. Pour y arriver, Ford l’a doté de 7 moteurs électriques pour un total de 1400 chevaux.

Vers l’infini et au-delà ! Ford compte bien montrer que les véhicules électriques n’ont plus rien à envier aux voitures thermiques en termes de puissance avec la Mustang Mach-E. Il s’agit ici d’un prototype de course de la voiture grand public dévoilée il y a quelques mois. Mais à la différence de la Mach-E que nous trouverons sur nos routes, cette version est un vrai monstre de puissance.

Les ingénieurs de Ford ont repris le véhicule de série en le modifiant drastiquement au prix de 10 000 heures de travail. Ainsi, ce modèle dispose de sept moteurs électriques, contre deux pour le modèle de série. Au total, il délivre une puissance de 1 400 chevaux, rien que ça.

Moins d’autonomie, mais plus de puissance

Il sera possible, selon Ford, de placer toute la puissance des moteurs dans les quatre roues, ou alors seulement dans les roues arrière pour le plus de puissance possible. Notons que la batterie du moteur est de 58,8 kWh, soit beaucoup moins que le modèle de série, qui propose une batterie de 75,7 ou 98,8 kWh. Ce « downgrade » est logique, puisque Ford a choisi de perdre de l’autonomie totale pour gagner en poids.

Bien entendu, le véhicule a été modifié en conséquence, avec arceaux de sécurité à l’intérieur et volant adapté. La tablette de 15 pouces du modèle de série est toujours présente sur le tableau de bord. A l’extérieur, le véhicule également été modifié avec prise d’air sur les ailes, mais également aileron à l’arrière, afin de garantir un appui d’une tonne qui scotche le bolide sur la route quand il roule à 257 kilomètres à l’heure.

Un beau bébé qui fera bientôt ses premiers pas sur un circuit de NASCAR et qui aura la tâche de tenir la dragée haute aux voitures thermiques, reines du bitume dans le domaine de la performance.